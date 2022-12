La festa delle luci ad Archeoderi al Museo e Parco Archeologico di Bova Marina

Proseguiranno il 21 dicembre gli eventi di valorizzazione del Museo e Parco Archeologico Archeoderi di Bova Marina, afferente alla Direzione regionale Musei Calabria e diretto da Elena Trunfio. Dalle ore 15.00 infatti si svolgerà “Channukkà”, la festa ebraica delle luci, organizzata in collaborazione con la Comunità ebraica di Napoli, il Comune di Bova Marina e con il patrocinio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Questa festa è di particolare importanza per la cultura ebraica: “channukkà” significa “inaugurazione” e la cerimonia viene svolta in ricordo della nuova consacrazione del Tempio di Gerusalemme profanato precedentemente dai greci. Si tratta di un momento di grande suggestione in quanto il rito prevede l’accensione della Chanukkià, un particolare candelabro a 9 bracci – da qui il nome di “festa delle luci” – che simboleggia appunto la vittoria delle luci sulle tenebre. Ad Archeoderi sarà utilizzato un candelabro realizzato appositamente per l’occasione sul modello di quello rappresentato nel celebre mosaico dell’Aula della Preghiera rinvenuta all’interno del Parco Archeologico. Il programma prevede una serie di interventi. Successivamente ai saluti istituzionali del Direttore della Direzione regionale Musei Calabria, Filippo Demma, e del Sindaco di Bova Marina, Saverio Zavettieri, interverranno ospiti provenienti da tutta Italia: il Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Napoli responsabile del meridione Cesare Moscati, il vice presidente UCEI Giulio Disegni, il Sindaco di Zambrone Corrado Landolina e Marta Petrusewic Assessora alla Cultura del Comune di Rende. Chiuderà gli interventi Roque Pugliese, referente per la regione Calabria della Comunità Ebraica di Napoli e organizzatore dell’evento. Seguirà l’accensione del candelabro.

«Siamo molto lieti di ospitare ad Archeoderi una cerimonia così carica di significato per la comunità ebraica, ma non solo. La luce è in tutte le culture un simbolo di vita e, alle porte del nuovo anno, ci sembrava un’ottima occasione per augurare a tutti una fase di rinascita e di serenità – ha commentato la Direttrice del Museo Elena Trunfio. Oltre al ringraziamento alla Comunità ebraica di Napoli, all’UCEI e al Comune di Bova Marina, ne rivolgo uno particolare al dott. Roque Pugliese che ha fortemente voluto questo evento e con il quale collaboriamo ormai da anni per la valorizzazione dei resti della nostra sinagoga, che ricordiamo essere la seconda più antica in Occidente dopo quella di Ostia Antica».

Oltre all’evento del 21, per tutto il periodo festivo il Parco Archeologico Archeoderi sarà caratterizzato da una serie di aperture straordinarie con lo scopo di ampliare le occasioni di fruizione, e sarà pertanto visitabile, oltre che nei consueti giorni e orari, anche nelle seguenti date: 26 e 31 dicembre e 1, 2 e 6 gennaio, osservando i seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

L’accesso al Museo e al Parco è gratuito.