L’università per stranieri “Dante Alighieri” presenta il nuovo corso in “Psicologia del fenomeno mafioso”

L’università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria di concerto con l’Ufficio del Garante Metropolitano Rc per i diritti delle persone private e/o limitate della libertà personale ha indetto il primo corso di Alta Formazione in “Psicologia del fenomeno mafioso” il cui Direttore è il Prof. Girolamo Lo Verso, già docente presso l’Università di Palermo e massimo esperto della disciplina.

Il Corso di Alta formazione – aperto agli addetti ai lavori ma anche e soprattutto a chi fosse semplicemente interessato alla materia – è il primo corso post laurea dedicato ad una tematica così complessa quanto attuale, utile a consentire un approccio non solo teorico ma anche pratico a chi si appresta a lavorare nel settore di riferimento. Tra i relatori vi è anche il Garante Metropolitano Rc per i diritti dei detenuti, dott. Paolo Praticò nonché referente del medesimo Corso.

L’ Ufficio del Garante Metropolitano è lieto di poter contribuire alla formazione di menti sensibili che operano e/o opereranno in un campo così delicato in cui la competenza e la preparazione rappresenta la condizione necessaria di accesso.

Per tutti i dettagli è possibile consultare il link di seguito.

https://www.unidarc.it/corsi-alta-formazione/psicologia-del-fenomeno-mafioso-formazione-per-il-lavoro-in-contesti-e-culture-di-criminalita-organizzata/