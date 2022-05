Reggio: domani incontro con lo scrittore Tito Lucrezio Rizzo autore del volume “Alle fonti dell’etica”

L’assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, lunedì 30 maggio 2022, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria promuovono l’incontro con lo scrittore Tito Lucrezio Rizzo, autore del volume “Alle fonti dell’etica” – Religione, Diritto, Politica, Scienza, Economia, pubblicato da Herald Editore. Dopo i saluti di Irene Calabrò, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis, relazionerà Tito Lucrezio Rizzo, docente universitario, già consigliere capo servizio alla sicurezza alla Presidenza della Repubblica.

Se è vero che «l’etica è il comune denominatore di ogni forma dell’agire e del pensiero umano» – come scrive l’autore del Libro “Alle fonti dell’etica” – è vero che ogni domanda sulla stessa etica nasconde, e manifesta, una domanda essenziale, alla quale non ci si può in nessun caso sottrarre: la domanda sull’uomo, sulla persona umana. Si tratta della domanda più delicata ed entusiasmante che abbia mai attraversato la storia del pensiero, la riflessione dei filosofi, la meditazione delle religioni, la ricerca di ogni creatura, anche dei giovani e dei bambini. Una domanda che porta la riflessione a livelli di profondità e onestà intellettuale, come pure di umiltà e semplicità, ma che non tollera riduzionismi e superficialità.