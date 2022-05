“RATING ESG E GOVERNANCE a supporto della crescita delle PMI”: a Reggio il convegno organizzato da Unindustria Calabria

Si svolgerà giovedì 12 maggio 2022 alle ore 15:30 a Reggio Calabria, presso l’hotel Excelsior, il Convegno organizzato dalla Piccola Industria di Unindustria Calabria, assieme allo Studio di consulenza CEA Caracciolo Errigo & Associati ed a CERVED Rating Agency.

Il tema dell’incontro sarà “RATING ESG E GOVERNANCE a supporto della crescita delle PMI”, un’importante occasione di confronto tra mondo accademico, imprenditoriale e professionale e sugli effetti della presenza dei parametri ESG (Environmental, Social, Governance) nelle imprese, così come sottolinea il Dott. Francesco Caracciolo, moderatore dell’incontro, non solo per il miglioramento del loro Rating creditizio ma anche ai fini della loro stabilità ed attrattività nel lungo periodo.

Valutare, oggi, le performance di un’impresa anche sulla base del “RATING ESG”, significa analizzare i rischi imprenditoriali non solo da un punto di vista economico – finanziario, ma anche misurando l’impatto che le dinamiche ambientali, legate al rispetto dei diritti umani e della parità di genere ed alla lotta alla corruzione, nonché organizzative, di governo e di gestione, hanno sulla vita di un’impresa.

Conseguentemente, le imprese più sensibili ed organizzate per rispettare i parametri ESG, avranno maggiori facilitazioni nell’accesso al credito e migliori condizioni economiche e risulteranno, inoltre, maggiormente attrattive nel mercato dei capitali.

Un Focus particolare verrà altresì posto, grazie all’intervento del Prof. Alessandro Minichilli, docente di Corporate Governance presso l’UniBocconi, sull’importanza per le PMI di dotarsi di Modelli di governance al fine di affrontare le crisi in maniera più efficiente, di valutare meglio i rischi e, soprattutto, di individuare le giuste strategie a supporto della loro crescita.