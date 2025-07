Cirò: ecco “Estate nel Borgo 2025”

Un carnet di eventi voluto e pensato per valorizzare ogni angolo del borgo, un mix perfetto di tradizione, cultura e sapori locali, ideato per appagare le aspettative di visitatori e famiglie. Con Estate nel Borgo 2025, la Città del Vino e del Calendario si racconta in tutta la sua essenza identitaria, accogliente e generosa di emozioni.

UNA CITTÀ SEMPRE PIÙ VIVA E PARTECIPATA

È quanto fa sapere il Sindaco Mario Sculco presentando il cartellone socio-culturale estivo. Un programma ricco e imperdibile che accompagnerà cittadini, turisti e rientranti in un viaggio tra teatro, spiritualità, musica, cultura ed enogastronomia d’eccellenza. Abbiamo immaginato – dichiara il Primo Cittadino – un’estate capace di raccontare la città di Lilio come meta d’esperienza e di racconto, dove ogni sera regala emozioni diverse e l’identità si respira tra piazze, vicoli e terrazze panoramiche.

SI APRE CON IL TEATRO COMICO

Sarà il teatro ad aprire la ricca programmazione socio-culturale estiva, il prossimo Venerdì 25 Luglio in Piazza della Legalità, con la prima serata della 3a Rassegna Teatrale Amatoriale Premio Kalendar, che vedrà l’Associazione Laboratorio Teatrale La Bottega del Sorriso di Cittanova portare in scena la commedia brillante in tre atti ‘Na Mugghieri Femminista, liberamente tratta dall’opera di Maria Pia Battaglia U Femminismu. Il teatro tornerà poi Martedì 30 e Mercoledì 31 Luglio sempre in Piazza della Legalità, per continuare Venerdì 1 Agosto con la Compagnia Teatrale La Torre che presenterà I Tre Disperati, spettacolo che inaugurerà le festività patronali. Dopo la pausa patronale, Lunedì 11 Agosto sarà la volta della Compagnia Teatrale Apollo Aleo che proporrà Occhio al Malocchio, mentre domenica 17 agosto si terrà la serata finale con premiazione e spettacolo a cura della Compagnia Krimisa in O Lunu o Latru.

LA FESTA DEI SANTI FRANCESCO DI PAOLA E NICODEMO CLOU DEGLI EVENTI

Sarà la festa patronale, dedicata ai Santi Francesco di Paola e Nicodemo, ad essere il cuore dell’intera kermesse estiva. Si aprirà Domenica 3 Agosto, alle 9.30, con l’uscita in processione dei simulacri che saranno accompagnati fino in località San Francesco per accogliere il popolo di Mammola, la storica comunità nicodemica. Il corteo rientrerà, poi, nel borgo per la celebrazione della Santa Messa alle ore 11. Il giorno successivo, Lunedì 4 Agosto, la Celebrazione Solenne in Piazza Belvedere Mavilia alla presenza delle autorità civili e militari, seguita dalla processione per le vie principali del borgo.

LA MUSICA POPOLARE E IL BUON VINO

Tre, invece, le serate dedicate alla musica che promettono di diventare richiamo privilegiato per cultori della musica popolare e neomelodica. Martedì 5 Agosto previsto il concerto di musica popolare calabrese dei Sonuanticu – Radici Tour in Piazza Pugliese e Lunedì 18 Agosto, la stessa location ospiterà il live show di Cataldo Palmeri e la sua band. Si chiude Giovedì 21 Agosto, con la Notte Piccante a cura della Pro Loco Luigi Lilio, accompagnata dall’energia musicale della band I Carboidrati.

DALLA POP-THEOLOGY AGLI INCONTRI DIVINI

Ricchissima anche la programmazione culturale ed enogastronomica. Sabato 26 Luglio sempre Piazza Pugliese si trasformerà in una grande ara spettacolo ed intrattenimento dedicato ai bambini, mentre Martedì 29 Luglio in Piazza del Belvedere Mavilia si terrà la Sagra del Tartufo di Pizzo. Giovedì 7 agosto spazio al dialogo con la serata Pop-Theology con l’Arcivescovo Don Tonino Staglianò. Venerdì 9 Agosto, invece, il Palazzo dei Musei aprirà le porte alle Masterclass di degustazioni del Cirò Wine Festival, mentre Sabato 10 Agosto, nel terrazzo del Polo Museale si potrà vivere la magia della Notte di San Lorenzo con Stelle & Vino. Grande attesa, invece, per Martedì 12 Agosto quando il Borgo si trasformerà in una cantina a cielo aperto per gli Incontri Divini a cura dell’Associazione Le Quattro Porte Cirò. Poi Giovedì 14 Agosto la selezione regionale di Miss Mondo Calabria e Lunedì 18 Agosto l’evento Arte nel Borgo di Lilio a cura dell’Associazione ADA dedicato all’arte figurativa.