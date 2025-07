Il cartellone degli eventi estivi a Melissa

Riempire di servizi e contenuti la Destinazione Melissa, che deve avere un mantra: essere sempre più ecosostenibile. Creare opportunità per target diversificati, attraendoli soprattutto nel periodo estivo con un occhio alla destagionalizzazione del turismo che trova il perno di leva in uno dei centri storici più belli, misteriosi e affascinanti della Calabria, arroccato attorno ai ruderi del Castello Medievale. È questa la mission che guida la nostra azione per consolidare Melissa come meta autentica, accessibile e rispettosa dell’ambiente.

MAURO: PROGRAMMA COSTRUITO PER CRESCERE ANCORA

È quanto fa sapere il Sindaco Luca Mauro presentando il cartellone degli eventi estivi de LE SERE D’ESTATE A MELISSA per il mese di luglio. Dopo i primi appuntamenti del ricco programma partito lo scorso mercoledì 16 luglio che hanno fatto registrare già una bellissima cornice di pubblico, il carnet degli eventi proseguirà con altri 13 eventi fino a giovedì 31 luglio.

NUOVI PROGETTI ANCHE DOPO L’ESTATE

Attraverso la proposta di eventi estivi, costruita in poco tempo dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale – ricorda il Primo cittadino – cercheremo di venire incontro alle esigenze di quanti ci hanno scelto come meta privilegiata, anche per la qualità dei servizi che la nostra comunità mette in campo. Allo stesso tempo stiamo già immaginando nuove declinazioni e nuovi progetti che contiamo di mettere in campo dal prossimo autunno per rendere Melissa sempre più attrattiva in ogni stagione.

CALABARET: TRE SERATE DI RISATE IN PIAZZA

Tra gli appuntamenti più attesi di luglio c’è il Calabaret, il primo festival di cabaret calabrese da giovedì 24 a sabato 26 luglio. Sulla ribalta allestita in Piazza Padre Pio, a partire dalle ore 21.30, si esibiranno, nelle tre serate, rispettivamente Franco Neri, il comico calabrese volto di Zelig, il barzellettiere Tonino Pironaci e lo show man anima di Made in Sud, Gennaro Calabrese.

UN MESE RICCO DI MUSICA, SPETTACOLI E IDENTITÀ

Il programma del mese si arricchisce con eventi come l’omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti – I Due Lucio il 19 luglio accompagnata dalle dolci Crespelle preparate dalla comunità parrocchiale; l’esibizione di fisarmonica e tromba dei Duo Brothers il 20 luglio; il concerto popolare di Anthea Project il 23 luglio; il Beer Festival & Streetfood con Vascover Band il 27 luglio e la Night Dance con DJ Erc, Sasà DJ e Genix il 28 luglio; la commedia teatrale ‘A Gnura Mastra il 29 luglio; fino alla Festa della Bandiera Verde – Il Villaggio dei Bambini in programma per Mercoledì 30 luglio. – Tutti i dettagli della programmazione estiva ed eventuali aggiornamenti sono disponibili sulla Pagina Facebook istituzionale facebook.com/comune.melissa.

MELISSA SEMPRE PIÙ BLU, VERDE E AMI GREEN

La mission dell’Amministrazione Comunale – ricorda ancora il Sindaco Mauro – resta quella di consolidarsi sempre più come meta ecosostenibile, con servizi ecofriendly e di qualità. Melissa è insignita della Bandiera Blu per il quindicesimo anno consecutivo, della Bandiera Verde per l’undicesimo e, da quest’anno, anche della Bandiera AMI Green; ed è in corsa per ottenere il riconoscimento delle Spighe Verdi, a conferma di un percorso – conclude – che unisce benessere, natura e qualità della vita.