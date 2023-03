A Crotone la presentazione del libro “Un nuovo volto per il diritto”

Il Movimento Vivere In, in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, organizza per venerdì 10 marzo alle ore 18,30 presso la Lega Navale in Via Molo Sanità a Crotone la presentazione del nuovo libro di Eugenio Scagliusi dal titolo “Un nuovo volto per il diritto”.

Con Eugenio Scagliusi, avvocato cassazionista, giudice ausiliario in Corte d’Appello a Lecce e direttore responsabile della rivista Vivere In, dialogherà don Pasquale Aceto, direttore dell’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro, modera la giornalista Angela De Lorenzo.

Scagliusi porta avanti una riflessione, ormai divenuta non più rinviabile, sul rapporto tra diritto e politica, tra etica e politica. Vi è una missione da compiere: essere presenti, attivi, operativi nella storia attraverso l’esperienza giuridica. Con la consapevolezza della piena connessione tra l’individuo, la politica ed il diritto: l’individuo con la sua azione, attore protagonista del mondo storico; la politica, luogo di scelta ed indirizzo delle azioni; il diritto, il suo nuovo volto, strumento di coordinazione delle azioni in vista della piena realizzazione umana.