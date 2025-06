Cosenza, processione del Corpus Domini di domenica 22 giugno: i divieti di sosta e di transito

In occasione della processione del Corpus Domini, in programma domenica 22 giugno in città, con partenza alle ore 18,30 dalla Cattedrale e l’arrivo in Piazza Santa Teresa, dopo aver percorso il previsto itinerario, la Polizia Municipale, ravvisata la necessità di modificare temporaneamente la vigente disciplina della mobilità sulle aree interessate, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti e agli utenti della strada, ha disposto di istituire il divieto di sosta con rimozione, su ambo i lati, dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 22 giugno, su:

-Via Arabia (lato destro), da viale degli Alimena a Piazza S. Teresa.

Inoltre, con lo stesso provvedimento, è stato istituito, sempre per domenica 22 giugno, il divieto di transito temporaneo, a fasi progressive, dalle ore 18,30 alle ore 22,00, limitatamente al passaggio della processione che percorrerà il seguente itinerario: Piazza Duomo-Corso Telesio-Piazza dei Valdesi-Ponte Mario Martire-via Sertorio Quattromani-Piazza dei Bruzi-Corso Umberto (in alternativa Piazza Giuseppe Carratelli-Viale Trieste)-via Montesanto-Piazza Scura-viale degli Alimena-via Arabia-Piazza Santa Teresa.