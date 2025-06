“Nel paesaggio che sogna”: aperta la call per la residenza di scrittura naturalistica promossa dall’Hyle Book Festival presso il MABOS

Scrivere immersi nella natura stimola la mente e favorisce una profonda connessione con sé stessi e con l’ambiente circostante. Con questa consapevolezza, l’Hyle Book Festival, in collaborazione con il MABOS – Museo d’Arte del Bosco della Sila, lancia la seconda edizione della residenza di scrittura naturalistica in Calabria.

“Nel paesaggio che sogna” si ispira al tema del sogno che quest’estate contraddistinguerà il festival letterario, declinandolo dal punto di vista delle suggestioni e atmosfere naturalistiche e paesaggistiche. Si svolgerà dal 22 al 24 agosto, parallelamente alla quinta edizione del festival, nell’incantevole museo all’aperto, alle porte della Sila catanzarese.

La residenza sarà scandita da laboratori letterari che, nella sessione mattutina, svilupperanno focus teorici e pratici di scrittura e lettura, ma anche momenti di confronto. Nella sessione pomeridiana, invece, i partecipanti, guidati dagli spunti forniti dai docenti, potranno dedicarsi alla scrittura dei propri racconti che, come già avvenuto a seguito della residenza 2023 da cui è nata la raccolta “D’armonie” edita da Galileo Editore, saranno pubblicati per poi essere presentati in una tavola rotonda che si terrà nell’autunno 2026.

La call è rivolta a persone tra i 20 e i 35 anni che desiderano affinare l’arte della narrazione, il proprio talento espressivo, la propria capacità critica e osservativa. Per partecipare al bando, gli interessati dovranno inviare alla mail proposte@hylebookfestival.it un racconto di massimo 8000 battute, ispirato al tema ispirato alla natura e alla tematica del festival “Il sogno continua immenso”, corredato da una propria breve presentazione, entro domenica 20 luglio alle ore 12. Il bando di partecipazione completo è disponibile su https://hylebookfestival.it/residenza-scrittura-naturalistica/.

Massimo dodici partecipanti saranno selezionati e potranno accedere gratuitamente al percorso laboratoriale che farà soffermare la penna su segnali narrativi e impronte sonore che abitano le storie da scrivere, insegnando a riconoscere i suoni che definiscono la geografia emotiva nonché la memoria collettiva del racconto. Analizzeranno insieme gli ingranaggi delle storie scritte, valutando se farle iniziare o finire in un altro modo, se aggiungere ritmo o farle rallentare, ma approfondiranno anche l’importanza dei dialoghi che aiutano a caratterizzare i personaggi, a calibrare colpi di scena e a svelare gli antefatti.

“Nel paesaggio che sogna” rappresenta un’occasione unica per alimentare la passione per la scrittura e riflettere sull’essenza sulla vita, attraverso l’eco della letteratura che si congiunge armoniosamente con la natura.