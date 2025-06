A Saracena si rinnova festa della tarantella calabrese: da 10 anni nel paese del Moscato Passito patrimonio culturale si tramanda a suon di organetto e tamburelli

Accompagnare quanti, a vario titolo, si spendono nella valorizzazione e promozione del territorio attraverso eventi che consentono di rinnovare la memoria ed affidare alle nuove generazioni la bellezza della tradizione e del patrimonio culturale è una responsabilità alla quale le istituzioni locali non possono ed non devono sottrarsi. È per questo motivo che continuiamo a dare sostegno convinto all’organizzazione della Festa della Tarantella Calabrese, la tre giorni, giunta allo straordinario traguardo della decima edizione, che da domani, venerdì 20 e fino a domenica 22 giugno, porterà nel Paese del Moscato Passito, appassionati di musica popolare e folklore da tutto il Mezzogiorno.

IL SINDACO: NON SOLO INTRATTENIMENTO MA ANCHE MEMORIA DELLE TRADIZIONI

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo complimentandosi con l’associazione Á pìdə fèrmə – Musica tradizionale popolare per aver messo a punto anche quest’anno un programma di qualità, non solo di intrattenimento, ma anche di formazione e trasmissione dei saperi.

VENERDÌ 20 SI PARTE CON LUIGI STABILE ED IL GRUPPO FOLKLORICO PRO LOCO CASTROVILLARI

Tra piazza XX Settembre e piazza Santo Lio. È qui, che si esibiranno i gruppi protagonisti di questa nuova edizione. Si parte domani, venerdì 20, alle ore 19 con Luigi Stabile & Ritmi Popolari, tra i fondatori di formazioni storiche come I Bruzi, I Gualani e Calabria Citra ed ambasciatore, in giro per le piazze d’Italia e del mondo, delle sonorità e dei balli autentici della Calabria. Seguirà alle ore 21 lo spettacolo del Gruppo Folklorico Pro Loco del Pollino di Castrovillari.

SABATO 21 IL GRANDE RADUNO DEI SUONATORI

Il programma della seconda giornata, sabato 21 giugno, prevede, alle ore 17 il tour nel centro storico e la degustazione di Moscato a cura dell’Associazione Santa Maria del Gamio. Alle ore 18,30 il trio Pascolo Abusivo, proveniente dal Gruppo di ricerca musicale popolare Totarella, terrà lo stage di ballo. Dopo i suoni itineranti che prenderanno vita alle 19,30, alle ore 21 si terrà il Grande Raduno dei Suonatori. Si esibiranno: A pàddra fárma (Calabria), Pascolo Abusivo (Calabria), La Zampogna nel Cuore (Calabria), A Paranza d’o Lione (Campania), Carmelo Ponzese & Tradizionando (Calabria), Leccecorde Cordella Ensemble (Puglia).

DOMENICA 22 LA SFILATA DEI GRUPPI FOLK ED IL CONCERTO DI PAPANDREA

Il tour tra i vicoli della kasbah e la degustazione di Moscato avrà inizio alle ore 11. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18, saranno protagonisti della sfilata i gruppi folk Zëmërat e Rea di Firmo e il Gruppo Folklorico Città di Castrovillari. La decima edizione della Festa della Festa della Tarantella Calabrese si chiude con il concerto di Cosimo Papandrea.