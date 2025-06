“Conversazioni a Macchia 2025” alla Biblioteca Casa Mueo Gullo di Casali del Manco

Riprendono gli appuntamenti di Conversazioni a Macchia, ad aprire gli incontri per il 2025 sarà la presentazione del nuovo libro di don Emilio Antonio Salatino dal titolo “I frati Minori in Calabria (1216-1830)dalle origini alla restaurazione Borbonica”, edito per i tipi di Luigi Pellegrini Editore.

Il volume, racconta il corso degli eventi dei Frati Minori della Provincia dei Santi Sette Martiri di Calabria, nelle loro vicende storiche e nelle varie trasformazioni che, negli anni hanno accompagnato, dalle origini (1216) alla piena restaurazione borbonica (1830 circa).

Una accurata ricerca documentaria che restituisce alla conoscenza generale la storia religiosa dell’ordine, che ha segnato la vita spirituale e sociale della Calabria, attraverso un’opera monumentale, il volume è infatti pubblicato in due tomi per complessive 847 pagine.

Il testo offre una panoramica completa, dal periodo medievale fino ai giorni nostri, analizzando l’importanza dei conventi minori non solo come luoghi di culto, ma anche come centri culturali e di aggregazione sociale. Attraverso ricerche approfondite e testimonianze dirette, il libro si propone di riscoprire e valorizzare un patrimonio spesso dimenticato.

Converserà con l’autore il giornalista Francesco Kostner , codirettore Editoriale e responsabile Ufficio stampa di Luigi Pellegrini Editore.

Emilio Antonio Salatino, presbitero dal 1990, storico e teologo, dal 2024 è direttore dell’ISSR San Francesco di Sales di Rende, nonché docente stabile di materie teologiche presso lo stesso Istituto Universitario.