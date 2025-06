Al Monastero dei Minimi di Cirella il forum “La luce illumina la storia”: un confronto sull’illuminazione e l’area archeologica

Nel suggestivo Monastero dei Minimi a Cirella, nell’alto Tirreno cosentino, in uno scenario con scorci di storia millenaria, è stata celebrata la luce in occasione della “Giornata internazionale della luce” alla presenza di architetti, artisti, archeologi, progettisti, cultori delle arti, scrittori e appassionati. Il professore Franco Errico, riferisce una nota, ha raccontato il susseguirsi, nel tempo, degli interventi per riportare in vita il Mausoleo Romano.

Quindi, dopo l’intervento del sindaco Achille Ordine, la presidente dell’associazione Cerillae, Alessia Ricioppo, ha sottolineato l’attenzione dell’associazione nei confronti dei beni sul territorio. Argia Morcavallo, capo delegazione Fai di Cosenza, ha parlato invece di futuri incontri per far apprezzare l’intera area archeologica.

Domenico De Rito, architetto e professore di Disegno e Storia dell’Arte, ideatore e curatore del Forum, ha raccontato la luce nelle sue svariate sfumature, luce naturale, progettata, l’inquinamento luminoso, evidenziando quindi, come a suo giudizio, il Pantheon rappresenta un esempio di sostenibilità e originalità per come è captata la luce naturale grazia all’oculus. Nel suo intervento, De Rito ha quindi analizzato la luce nell’arte, Mattia Preti, Francisco Goya, Pablo Picasso per poi passare alla presentazione del progetto illuminotecnico della zona archeologica di Cirella, la passeggiata lungo i resti della villa romana e il Mausoleo.

De Rito ha illustrato l’importanza della luce dinamica e della luce colorata, da utilizzare esclusivamente per iniziative o eventi; il Mausoleo Romano con la luce di colore rosso perché il 25 novembre di ogni anno, si celebra la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. De Rito è poi entrato nel merito dell’aspetto sostenibile, ringraziando anche l’Amministrazione comunale di Diamante per sensibilità e la capacità di ascolto delle proposte da lui avanzate.

“Un uditorio gremito e attento – è scritto in una nota – ha seguito con costanza gli interventi che si sono succeduti. Il rappresentante dell’Ordine degli architetti di Cosenza ha portato i saluti del consiglio.

Antonio Rancati, definito ‘vulcano green’, presidente del Comitato di redazione della rivista Ambiente, ha proposto percorsi sostenibili perseguibili e ha ricordato le esperienze vissute anni addietro con l’architetto De Rito. L’architetto Nicola Ruggieri, ha partecipato al Forum in qualità di funzionario della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggi della provincia di Cosenza, portando anche i saluti della Soprintendente.

Per concludere i due brillanti liceali del Metastasio, Giulia Forestiero e Nicolas Laino hanno espresso profonda gratitudine per essere stati coinvolti nell’iniziativa. La loro presenza era voluta innanzitutto perché la scuola ‘istituzione’ sempre di più si possa relazionare e aprire al territorio e per simbolizzare la consegna del ‘testimone’ a portare avanti con cura e attenzione questi preziosi beni nell’area archeologica di Cirella”.

Il Forum “La luce illumina la storia” è stato patrocinato dalla Commissione nazionale italiana per l’Unesco, dal Comune di Diamante, da In/Arch Calabria e dall’Ordine degli architetti di Cosenza.