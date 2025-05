David Cronenberg inaugura il Celico International Arts Festival 2025

Un successo di pubblico. Applausi e standing ovation per la star internazionale David Cronenberg: regista canadese ospite e tra i più attesi protagonisti del Celico International Arts Festival 2025. Il teatro delle Arti di Celico è sold out per la proiezione del film “A History of Violence” che ha inaugurato ufficialmente la settimana di eventi della rassegna dedicata alle trasformazioni, dove l’arte diventa uno straordinario strumento di metamorfosi collettiva.

Prima della proiezione, David Cronenberg concede una lunga intervista ai giornalisti e sul palco, sollecitato dalle domande di Gabriella D’Atri, sottolinea la sua “passione” per la Calabria. «Sono stato anni fa a Cosenza, per me non è la prima volta in questa regione. Sto pensando di trasferirmi qui a Celico, come si fa a non essere felici in questo territorio?».