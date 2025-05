Moda Movie 2025: il Premio Cinema a Mirko Perri, a Gerardo Sacco il premio alla carriera

L’associazione Creazione e Immagine, organizzatrice del festival Moda Movie, ha reso noto il nome del vincitore del premio Cinema 2025.

Si tratta di Mirko Perri: sound designer lametino, ha lavorato con i registi italiani più importanti del panorama nazionale e internazionale, quali Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Gabriele Mainetti, Sydney Sybilia e Matteo Rovere. Ha ricevuto 7 nomination per il premio David di Donatello vincendo 4 volte la statuetta per il Miglior Sonoro con i film Io Capitano di Matteo Garrone, É Stata la Mano di Dio di Paolo Sorrentino, Il Primo Re di Matteo Rovere e Dogman di Matteo Garrone.

Mirko Perri riceverà il riconoscimento assegnatogli da Moda Movie durante l’Evento Cinema del 9 giugno; premio già assegnato, fra gli altri, a Luca Brignone (nel 2024), Dario Argento, Fabio Mollo, Italo Moscati, Fabrizio Ferracane, Daniela Ciancio, Angelo Longoni e Mimmo Calopresti.

Nella stessa serata, che avrà luogo presso l’Olimpo, a Rende, conosceremo la classifica dei tre videomaker finalisti, selezionati da una commissione di esperti sulla base dei lavori da loro inviati per partecipare al bando specifico sul tema “Le radici del futuro. Tecnologie e nuovi linguaggi”. Alessandra Vitale, di Rivoli (To), con “Il valore di un giudizio”, Anran Gong, di Milano, con “A better farewell”, e Lorenzo Angeli, di Foligno (Pg), con “The Great Artificial Dictator” (qui riportati in ordine alfabetico) si contenderanno il premio Giovani Registi.

Ma nella serata dedicata alla settima arte verrà inoltre consegnato un premio speciale alla Carriera ad un amico di Moda Movie, il maestro orafo Gerardo Sacco. Considerato un innovatore dell’arte orafa contemporanea, ha collaborato con importanti case di moda, stilisti e celebrità, partecipando a numerose mostre ed eventi internazionali, elevando la gioielleria italiana a livelli di eccellenza.

La 29ma edizione del festival che premia il talento dei giovani si preannuncia quindi ricca di ospiti e appuntamenti, con performance, esposizioni, premiazioni, dibattiti, proiezioni e passerelle, come sempre con l’attenta supervisione del direttore artistico Sante Orrico.

Il programma completo di Moda Movie 2025 verrà presentato il prossimo 4 giugno presso la BCC Mediocrati, in occasione della conferenza stampa regionale.