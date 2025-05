Cosenza: torna dal 5 giugno prossimo l’iniziativa il “Mese del Benessere”, giunta alla terza edizione

Torna dal prossimo 5 giugno, per il terzo anno consecutivo, “Il Mese del Benessere”, il ciclo di incontri sulla prevenzione che, dopo il successo degli anni scorsi, l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, ripropone anche quest’anno grazie alla felice intuizione dell’Assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco. “Un’iniziativa – sottolineano in una dichiarazione congiunta il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore Maria Teresa De Marco – volta a promuovere la salute e il benessere psico-fisico di tutti i cittadini. Gli incontri, 4 in tutto, uno ogni settimana, hanno l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di uno stile di vita sano ed attivo. La salute è un valore fondamentale e attraverso questa iniziativa – ribadiscono Franz Caruso e Maria Teresa De Marco – vogliamo offrire strumenti e opportunità per migliorare il benessere individuale e collettivo. La nostra Amministrazione, dando seguito ad un format ormai collaudato, intende far sì che Cosenza diventi la città della prevenzione e del benessere, individuale e collettivo, attraverso una adeguata sensibilizzazione idonea a promuovere corretti ed equilibrati stili di vita. E’ necessario diffondere le buone pratiche perché si affermi la cultura della prevenzione. Ancor meglio, se queste buone pratiche possano aver inizio dalla scuola arrivando ad innervare tutto il tessuto scolastico. Il Sindaco Franz Caruso e l’Assessore De Marco hanno rivolto pertanto a tutti i cittadini l’invito a partecipare al “Mese del Benessere” e a condividere questo percorso di consapevolezza e di prevenzione. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con diverse Associazioni, professionisti e volontari del territorio che si alterneranno nel corso dei 4 appuntamenti. Questo, nel dettaglio, il calendario degli incontri della terza edizione del “Mese del Benessere” che si terranno ogni giovedì, alle 17,30, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, e che riguarderanno quattro branche importanti della medicina: la dermatologia, la cardiologia, la geriatria e la medicina estetica :

5 giugno: “La pelle e il sole: Amici o nemici” Prevenzione e benessere;

12 giugno: “Anziani longevi e prevenzione” Come vivere a lungo in salute;

19 giugno : “Oltre la bellezza: Medicina estetica e qualità della vita”;

26 giugno: “Cosenza per la salute del cuore” – Incontro di prevenzione cardiovascolare.