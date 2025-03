Domani all’Unical “Calcio e società: il ruolo dello sport nella storia contemporanea e nelle dinamiche economiche globali”

Il calcio è molto più di un semplice sport: è un fenomeno sociale, economico e culturale con un impatto globale. Su questi temi si concentra il convegno “Calcio e società: il ruolo dello sport nella storia contemporanea e nelle dinamiche economiche globali”, che si terrà il 20 marzo 2025 presso l’Università della Calabria, con la partecipazione di studiosi ed esperti del settore.

L’evento si svolgerà in due modalità:

• Sessione mattutina (ore 10:00 – online, Microsoft Teams)

Dopo l’introduzione di Tullio Romita, Presidente del Corso di Laurea in Scienze Turistiche dell’Unical, interverranno diversi esperti che affronteranno il calcio come fenomeno storico, economico e turistico. Tra gli interventi, Gianraimondo Farina parlerà del calcio come specchio della società negli anni Venti, Elia Fiorenza analizzerà il rapporto tra turismo sportivo e sviluppo regionale, mentre Maurizio Lupo illustrerà il progetto Academic Football Lab.

• Sessione pomeridiana (ore 14:30 – in presenza, Aula Magna Unical)

Il pomeriggio sarà dedicato al calcio come strumento di identità e strategia economica. Francesco Gallo esaminerà il legame tra il Barcellona e l’identità catalana, Carmine Marino discuterà dell’evoluzione dei talk show calcistici, mentre Rosamaria Rusciano approfondirà le questioni di sostenibilità economica delle società calcistiche. Concluderanno i lavori giovani studiosi con una sessione dedicata alle nuove frontiere del calcio, dall’intelligenza artificiale agli investimenti internazionali nei club. L’evento rappresenta un’importante occasione per approfondire il ruolo del calcio nella società contemporanea, offrendo un confronto tra storici, economisti e studiosi del settore.