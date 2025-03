Sabato 22 marzo, i parchi archeologici di Crotone e Sibari festeggeranno il ritorno della Primavera con una apertura straordinaria notturna dei depositi archeologici.

Due turni di visite guidate, previste per le 19:30 e per le 21, consentiranno al pubblico di ammirare i tesori custoditi nei magazzini e non ancora esposti in Museo.

Questa volta gli archeologi tireranno fuori dagli scaffali per voi preziosi reperti collegati con il ritorno della primavera e il mito della Dea Madre e di sua figlia Persefone, rapita dal Dio degli inferi e autorizzata a tornare sulla terra per sei mesi l’anno.

Sarà possibile concludere la visita con la degustazione di prodotti tipici locali, peperoni cruschi del Pollino, birre artigianali e vino DOC Calabrese, nel punto ristoro a km zero allestito appositamente presso il museo.

Con l’occasione, i visitatori che hanno sottoscritto o sottoscriveranno l’abbonamento annuale al parco -la PAS COMMUNITY CARD 2025- che consente l’ingresso a tutti i musei di Sibari e Crotone ed a tutti gli eventi collegati all’attività culturale dell’istituto, potranno ritirare i simpatici gadget pensati appositamente per loro.

“Torna la primavera e ritorna anche la possibilità di fare un’incursione tra tesori mai visti e misteriosi riti di fecondità – commenta il direttore dei parchi, Filippo Demma-accompagnati da giovani archeologi e ricercatori competenti che animano tutti i giorni quegli stessi spazi per i numerosi progetti di ricerca in corso. L’attività di valorizzazione e divulgazione scientifica dei parchi prosegue senza sosta e si avvicina sempre di più al pubblico”, conclude Demma.

Info e prenotazioni al numero 337 160 3495. Ingresso gratuito per i possessori della PACS Community Card.