Cosenza, prende il via il progetto “Orizzonti: in viaggio nel corpo emotivo”: un impegno per il cambiamento

Prendono ufficialmente il via le attività di “ORIZZONTI: in Viaggio nel Corpo Emotivo”, un laboratorio innovativo che intreccia teatro sociale e comunicazione non violenta per guidare gli/le adolescenti della scuola secondaria di primo grado in un viaggio alla scoperta delle proprie emozioni. Nello specifico, si prevedono due tipologie di laboratori: uno dedicato ai ragazzi e alle ragazze uno dedicato ai genitori. Questi laboratori esperienziali saranno fondamentali per rafforzare il legame tra giovani e famiglie, promuovendo una maggiore comprensione reciproca e un migliore approccio alla gestione delle emozioni e delle relazioni.

Il progetto è promosso e coordinato dall’ente capofila “Con i miei Occhi. Teatro idee movimento” ed è sostenuto con i fondi dell’8×1000 della Chiesa Valdese, un contributo prezioso che permette di realizzare iniziative concrete per il benessere dei/lle giovani e della comunità.

Di fondamentale importanza per la realizzazione del progetto sarà la collaborazione con una rete di partner impegnati nel sociale, tra cui l’Istituto Comprensivo Spirito Santo – Cosenza, il Centro Women’s Studies dell’Università della Calabria, il Centro Antiviolenza Roberta Lanzino, Arci Cosenza, Arcigay Cosenza, Auser Rende, Casa dei Diritti Sociali Focus e Mediaterronia TV. Queste realtà offriranno un supporto logistico, scientifico e organizzativo, contribuendo alla realizzazione di incontri formativi e laboratori esperienziali.

In un mondo in cui i social media e il web influenzano profondamente l’identità e le relazioni, questo progetto rappresenta un’opportunità unica per sviluppare l’intelligenza emotiva, rafforzare la consapevolezza di sé e apprendere strumenti di gestione delle emozioni e delle dinamiche interpersonali. Il percorso, che durerà un anno, si svolgerà nel cuore di Cosenza, nel quartiere Spirito Santo, grazie alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo Spirito Santo e di una rete di partner istituzionali e associativi impegnati nel contrasto alla povertà educativa e alla marginalità sociale. Grazie all’uso del teatro, le ragazze e i ragazzi saranno incoraggiati a esprimere la propria creatività, a sperimentare nuove forme di comunicazione e a creare legami autentici con le altre e gli altri. Le attività si svilupperanno in tre fasi principali: una prima dedicata alla conoscenza reciproca e alla scoperta delle emozioni, una seconda focalizzata sulla gestione delle relazioni attraverso il gioco teatrale e il role-playing, e Una terza in cui i/le partecipanti realizzeranno un momento performativo che verrà condiviso con la comunità scolastica. In questa fase gli incontri verranno arricchiti da interventi teorico esperienziali con una psicologa sul tema della comunicazione non violenta. Il teatro e la comunicazione diventano cosí strumenti di crescita e apertura, mezzi per abbattere barriere personali e sociali, per rafforzare la fiducia in sé e per contrastare fenomeni di violenza e dispersione scolastica. Questo progetto non è solo un’esperienza educativa, ma un’opportunità per i/le giovani di riscoprirsi e di costruire un futuro più consapevole e armonioso.

Per informazioni e dettagli sulle attività in programma, è possibile visitare il sito www.conimieiocchi.com