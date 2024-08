Leoncavallo e Foscarini si incontrano per regalare al pubblico emozioni stellari

Ultime giornate di appuntamenti di una XXII edizione del Festival Internazionale “Ruggiero Leoncavallo” che sta registrando un alto numero di spettatori. Un Festival, in onore del famoso compositore napoletano, promosso ed organizzato dal Comune di Montalto Uffugo, guidato dal sindaco Biagio Faragalli, in sinergia con l’Assessorato Cultura e Grandi Eventi, diretto da Silvio Ranieri, patrocinato dalla Regione Calabria e che porta la firma della direzione artistica del Maestro Antonio De Luca. Ha aperto i battenti lo scorso 26 agosto e si appresta a concludersi il prossimo 1 settembre con le ultime tre giornate di appuntamenti di alto spessore artistico e culturale, che ne decreteranno il successo di un’edizione che ha unito la tradizione con l’innovazione. Così come di successo è stato la giornata di ieri, durante la quale le note del pianoforte del Maestro Francesco Tropea hanno incontrato la potenza della voce del soprano Grazia Berardi in un concerto che ha regalato brividi ed emozioni. Strabiliante, poi, le performance delle “Fontane danzanti”, spettacolo che ha testimoniato di come questa XXII edizione del Festival sia un mix di tradizione e innovazione e, poi, a conclusione, il cielo montaltese ha brillato a giorno con lo spettacolo pirotecnico dei fuochi dei Cazacu’s. Lo stupore, le emozioni, la cultura, lo spettacolo si ripeteranno nella giornata di oggi con tanti altri appuntamenti del Festival. Ad iniziare alle ore 18, presso il palazzo Sant’Antonio, dove verrà intervistato dalla giornalista Concetta Vicinotti il docente universitario, Peppino De Rose, esperto in Politiche europee e Mercati internazionali, per discutere di “Turismo culturale e artistico. Sempre alle 18, all’interno del chiostro di San Domenico la ceramica prende forma attraverso le abilità artistiche del laboratorio di Livia Leonetti in “Ceramista per un giorno”. I partecipanti, infatti, potranno dare sfogo al loro estro lavorando la ceramica e l’argilla e la miglior creazione verrà premiata da una giuria qualificata. La serata si concluderà in una delle bellezze paesaggistiche di Montalto, ossia l’anfiteatro in montagna a Parantoro che farà da palcoscenico all’evento, presentato da Francesca Mirabelli, dal titolo “Leoncavallo e Foscarini oltre lo spazio”. Una serata, dunque, che regalerà emozioni stellari per un festival che ha introdotto la formula innovativa delle tappe itineranti.