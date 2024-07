Festival delle Invasioni: il 22 luglio musica con Moses e Marina Rei

Saranno Moses e Marina Rei gli artisti che saliranno domani, lunedì 22 luglio, alle ore 22.00, sul palco di Piazza Duomo a Cosenza per la XXVI edizione del Festival delle Invasioni. Un festival, partito il 19 luglio, che continuerà a invadere il centro storico e l’intera città bruzia fino al 27 luglio, con eventi culturali, musicali e teatrali, attività legate allo sport, al benessere e tanto altro ancora.

Il 22 luglio spazio alle Invasioni di sport, con le attività dell’Accademia Calcio Cosenza di Carmine Carbone. A partire dalle ore 16.30 i bambini avranno la possibilità di svolgere attività sportive all’interno della Villa Vecchia. Un’iniziativa che mira, inoltre, a promuovere l’inclusione sportiva di ragazzi con disabilità.

Alle 18.30 Invasioni di parole, con la presentazione del libro “Testimoni di Coraggio” di Daniela Valente, autrice di libri per bambini e direttore editoriale della casa editrice Coccole Books, che quest’anno ha celebrato vent’anni di attività. Nello spazio antistante la Libreria Juna – Via Minzoni, traversa Corso Mazzini – sarà Maria Giovanna Rullo a intervistare l’autrice che racconta, attraverso diciotto brevi biografie, il fenomeno mafioso e la sua lenta trasformazione. Un libro che si rivolge ai giovani e non solo: “Parleremo – dichiara Daniela Valente – del peso delle parole, ricorderemo il coraggio di uomini e donne che hanno cambiato la storia, ma che non dobbiamo chiamare eroi”.

Alle 21, Teatro all’aperto Cinema Tieri, Saverio La Ruina porterà in scena “Via del Popolo”, produzione Scena Verticale. L’attore autore e regista calabrese ha vinto, per questa straordinaria opera, il premio Ubu 2023 – Miglior nuovo testo italiano. Via del Popolo, un tratto di strada di una cittadina del Sud che un tempo brulicava di attività: due bar, tre negozi di generi alimentari, un fabbro, un falegname, un ristorante, un cinema… Due uomini percorrono via del Popolo, un uomo del presente e un uomo del passato. Il primo impiega 2 minuti per percorrere 200 metri, il secondo 30 minuti. Via del Popolo è il racconto di un’appartenenza a un luogo, a una famiglia, a una comunità, è anche una riflessione sul tempo, il tempo che corre ma che non dobbiamo rincorrere, piuttosto trascorrere.

Alle 22, in Piazza Duomo, l’artista sardo Simone Concas, in arte Moses. Vincitore di Italia’s Got Talent, porta la sua musica in giro per il mondo per divulgare un messaggio di speranza e felicità. Sul palco salirà una delle artiste più complete e poliedriche della musica italiana, Maria Rei. Oltre 25 anni di carriera, la cantante ha sempre respirato musica di diverse ispirazioni e con le sue canzoni coinvolgenti ha conquistato migliaia di fan. Tra i suoi grandi successi, Primavera, T’innamorerò, Un inverno da baciare, La parte migliore di me, Fammi entrare e tanti altri brani. L’intro è affidata a Mariasilvia Greco.

Da mezzanotte alle due Dj set in Villa Vecchia con Alex Posterino.

Tutti gli eventi di Invasioni sono gratuiti.

Il Festival delle Invasioni è candidato all’Avviso “Eventi di promozione culturale 2024 finanziato con risorse Pac 2014/2020 – Az. 6.8.3. dalla Regione Calabria Dipartimento Istruzione formazione e pari opportunità – Settore Cultura”.