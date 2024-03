Cosenza e comune unico: lunedì mattina al Caffè Telesio conferenza stampa del gruppo PD con Bevacqua e Iacucci. Il PD illustrerà ai cronisti la propria proposta

“Verso la Città Unica – Le nostre proposte per un percorso democratico”. Si svolgerà lunedì 25 marzo, con inizio alle ore 10.30, la conferenza stampa per illustrare ai cronisti la posizione che il Pd assumerà in Consiglio regionale in merito alla nascita del comune unico dell’area urbana. Alla conferenza prenderanno parte il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua e il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Iacucci. Prevista anche la partecipazione del segretario provinciale del Pd Vittorio Pecoraro e della presidente dell’Assemblea provinciale Maria Locanto. “E’ nel dna del Pd porsi alla testa di ogni sfida legata al riformismo e al progresso civile e sociale delle comunità – spiegano Bevacqua e Iacucci – e per far ciò occorre favorire ogni processo che vada in questa direzione, facendo riflettere anche quanti pensano di evitare ogni confronto attraverso l’approvazione di leggi non condivise e frutto dell’arroganza di chi con i numeri pensa di imporre le proprie tesi. Non siamo contrari al disegno innovatore di una nuova e grande città che sappia razionalizzare e garantire una migliore organizzazione dei servizi ai cittadini. Una città unica capace di superare la miopia, i localismi e gli egoismi campanilistici. Se si guarda alla città unica con questo spirito e con questa convinzione non sarà difficile superare discussioni e difese di posizioni di retroguardia che nulla hanno a che fare con l’offerta ai cittadini di soluzioni e servizi adeguati alle sfide che abbiamo davanti”.