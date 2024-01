Il valore della solidarietà nell’evento dell’associazione “Centro di aiuto alla vita di Corigliano Rossano”

Si è svolto il giorno 4 gennaio presso la Chiesa del Sacro Cuore di Rossano, l’evento di donazione di giocattoli nuovi e usati per tutti i bimbi,“La Befana della solidarietà”, organizzato dal “Centro di Aiuto alla Vita di Corigliano-Rossano”.L’ Associazione presente nel territorio da circa 30 anni, garantisce assistenza alle donne durante la gravidanza e successivamente per tutta la fase di crescita del bambino. Ad oggi sono circa 25 le famiglie che ne fanno parte, sostenute in ogni momento.

Guidato dalla neo Presidente Carmelina Russo, il Direttivo è composto dalla vice Presidente Roksolana Servidio, la Segretaria Vittoria Novellis, la vice Segretaria Maria Francesca Santulli, la Tesoriere Eliana Noto, la vice Tesoriere Marilina Noto e di altri 12 soci. Un pomeriggio caratterizzato da dolci sorrisi e caldi abbracci all’insegna delle emozioni.

La Presidente, subito dopo aver omaggiato la tanto amata Dora Aversente quale fondatrice del CAV, che fino agli ultimi giorni della sua vita ha presenziato a molte manifestazioni, ha donato, con l’indispensabile presenza e prezioso aiuto della graziosa Befana, rappresentativa del Rotaract Club Corigliano-Rossano Sybaris, tutti i regali raccolti grazie al febbrile circuito di solidarietà che si era messo in moto nei giorni addietro.

La Presidente e i Soci hanno ringraziato il padrone di casa, Don Mimmo Laurenzano, che ha fatto le veci anche dell’Arcivescovo Maurizio Bloise, assente a causa dell’influenza, per l’ospitalità, l’accoglienza e per aver dato l’opportunità di far conoscere le attività del CAV, che è in procinto di avviare numerose iniziative. In sinergia con il “Movimento per la Vita”, è prossimo il concorso nazionale rivolto agli alunni delle scuole superiori, che affronteranno il tema del valore e dell’importanza del volontariato. Tanti i partecipanti tra cui la Presidente dell’associazione “Sosteniamo” Graziella Colamaria e Domenica Rizzuti in rappresentanza del “Movimento per la Vita”, a denotare il senso del lavorare insieme del terzo settore, oggi più che mai. Il pomeriggio si è chiuso con le note del coro della chiesa del Sacro Cuore di Rossano con la soprano Marilù Brunetti, diretto da don Pino Madeo e il maestro Gallina.