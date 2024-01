Epifania: rinviato a Donnici il primo raduno degli strinari per le avverse condizioni atmosferiche previste

A causa delle avverse condizioni atmosferiche previste per oggi, sabato 6 gennaio, il primo raduno degli strinari in programma, in occasione dell’Epifania, a Donnici per le ore 18,00, è stato rinviato a data da destinarsi. Il rinvio dell’iniziativa, curata delle Associazioni “Vivi Donnici” e “Accademia Donnici Doc” e patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, si è reso necessario in ragione del fatto che l’evento si sarebbe dovuto svolgere interamente all’aperto, circostanza non conciliabile con le avverse previsioni atmosferiche.