Il Villaggio di Babbo Natale a Cariati dell’Associazione Karis è pronto ad accogliere visitatori per il terzo anno consecutivo

L’Associazione Karis è entusiasta di annunciare l’apertura del Villaggio di Babbo Natale per il terzo anno consecutivo a Cariati. Grazie al grande lavoro di tutti gli associati nei mesi scorsi, il villaggio si presenta con entusiasmanti novità che promettono di rendere l’esperienza magica e indimenticabile per visitatori di tutte le età. Passando dalla Casa di Babbo Natale e della Signora Natale, dal villaggio dei Pinguini, Candy Cane Lane, la stalla delle renne, la falegnameria e la stazione centrale del Polo Nord, si potranno ammirare le novità del 2023.

La Ruota Panoramica Magica: Per la prima volta, i visitatori potranno ammirare nel villaggio una ruota panoramica in movimento.

La Renna Karissina: Una tenera e affettuosa renna a dimensioni reali chiamata Karissina si unisce alle festività, pronta a farsi coccolare e fotografare.

La Slitta e La Casa di Babbo Natale: La slitta di Babbo Natale, carica di regali, e la sua accogliente casa saranno aperte a tutti per un’immersione nel mondo incantato del Polo Nord, dove i bambini potranno realizzare e imbucare le loro letterine

La Casa del Grinch: Novità assoluta dell’anno direttamente dalla fantasia del dott- Zeuss, la realizzazione della casa del Grinch pronto a rubare il natale e il villaggio dei chi non so.

L’Albero del Passato, Presente e Futuro: Tre alberi speciali permetteranno ai bambini di realizzare le palline dei desideri per l’albero del Natale futuro, e ammirare le decorazioni dell’albero del natale passato e i desideri dei bambini nell’albero del Natale presente simboleggiando la continuità delle tradizioni natalizie.

L’Angolo Schiaccianoci: direttamente ispirati dalla favola de “Lo schiaccianoci” venite a conoscere i protagonisti della storia, la ballerina Clara, lo Schiaccianoci e Re Topo.

La Caccia agli Elfi:

Il villaggio sarà disseminato di elfi, ognuno con un nome unico. Invitiamo i visitatori a partecipare all’ “Elfo Karis Challange”: cerca l’elfo Karis e se lo trovi fatti un selfie con lui… invia la foto sulla nostra pagina facebook “Associazione Karis Cariati” come messaggio privato… tra tutti i messaggi ricevuti estrarremo il 6 gennaio il vincitore di un fantastico premio.

L’Associazione Karis desidera esprimere la sua gratitudine all’amministrazione comunale, alla cooperativa Agorà Kroton e al Giardino dei Semplici per la preziosa collaborazione che ha reso possibile la realizzazione di questo magico evento natalizio. La generosa partecipazione e il sostegno della comunità sono fondamentali per il successo di quest’iniziativa, e l’Associazione Karis è grata per l’entusiasmo e il supporto continuo. Il 23 dicembre sarà possibile inoltre vedere lo spettacolo dei burattini ” Canto di Natale a Cariati” realizzato dall’associazione interamente in dialetto e partecipare alle “Grinchiadi” le olimpiadi del Grinch a cui potranno partecipare tutti i bambini. Il Villaggio di Babbo Natale sarà aperto dall’8 dicembre 2023 al 06 Gennaio 2024. Per ulteriori dettagli foto e informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale Facebook dell’Associazione Karis Cariati dove potrete inviare le vostre foto nel villaggio.