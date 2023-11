L’11 novembre a Villa Rendano a Cosenza la cerimonia di consegna del Premio “Sergio Giuliani”

Fervono i preparativi per la cerimonia di consegna del Premio “Sergio Giuliani”, mecenate cosentino e fondatore della Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”, in programma sabato 11 novembre, alle ore 17 a Villa Rendano.

Il riconoscimento consiste nell’assegnazione di due borse di studio che saranno assegnate quest’anno a due studenti particolarmente meritevoli dell’Università della Calabria: uno del dipartimento di Studi Umanistici, l’altro del dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione.

Il programma della cerimonia prevede i saluti di Walter Pellegrini, Presidente della Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”, del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, del Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, e del Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, istituzioni che patrocinano l’evento.

Sono previsti, inoltre, gli interventi dei direttori dei dipartimenti dell’UniCal quest’anno destinatari delle due borse di studio, Raffaele Perrelli e Maria Luisa Panno.

Il premio “Sergio Giuliani” sarà assegnato annualmente tenendo conto delle segnalazioni che verranno dalle varie strutture scientifiche dell’UniCal.

La cerimonia di sabato 11 novembre è organizzata in collaborazione con le quarantuno associazioni che la scorsa primavera hanno sottoscritto, insieme con la Fondazione “Attilio e Elena Giuliani” e il Comune di Cosenza, il “Patto per la Cultura”, lo strumento attraverso il quale si punta a favorire un’attività culturale, artistica, storica e di impegno nel volontariato condivisa e coordinata sul territorio.