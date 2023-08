Vaccarizzo Albanese: grande successo per la 40esima edizione della Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe

Essere testimoni contemporanei di una serenata regale; di quella dichiarazione che un tempo svegliava tutti nel cuore della notte. È la magia che si è rinnovata in piazza Scura, cuore del salotto diffuso, per la 40esima edizione della Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe.

Ad esprimere soddisfazione per la straordinaria partecipazione territoriale fatta registrare dall’evento è il Sindaco Antonio Pomillo sottolinenando l’impegno che l’Amministrazione continua ad investire nella promozione di esperienze utili a far conoscere la storia e la tradizione arbëresh.

Il portamento, la regalità e la naturalezza delle donne in costume all’uscita dalla Chiesa; l’interpretazione della dichiarazione d’amore tra musiche e canti della tradizione. Sono, questi, i criteri tenuti maggiormente in considerazione dalla giuria presieduta da Italo Elmo e composta da Mimoza Belteshi, Andrea Kokeri, Giuseppe Liguori, Teresa Rossi, Franca Vita che ha decretato il vincitore di questa fortunata e partecipata edizione 2023 del Concorso Një Serenatë Mbretërore Në Arbërì. Il gruppo di Santa Sofia d’Epiro ha conquistato il podio sui gruppi di Civita, Lungro e Vaccarizzo Albanese.

Condotta da Gennaro De Cicco, nel corso del partecipato evento che si è aperto con la vallja itinerante del gruppo folkloristico SHQIPONJAT di S. Sofia d’Epiro, sono stati consegnati il premio alla carriera per i 60 anni di carriera a Gerardo Sacco che ha fatto sfilare in passerella la collezione Dai primi successi con i gioielli arbëreshë al Terzo Millennio ed un riconoscimento all’assessore regionale Gianluca Gallo per l’impegno che continua ad investire nella tutela e nella valorizzazione delle minoranze linguistiche.

A fare da cornice all’appuntamento è stata la proposta enogastronomica dell’Agrichef ed Ambasciatore della Calabria Straordinaria Enzo Barbieri al quale l’Amministrazione Comunale ha voluto testimoniare stima ed apprezzamento con la consegna di un attestato.

Con la direzione creativa di Roberto Cannizzaro e quella organizzativa di Roka Produzioni, la Rassegna della Cultura e del Costume Arbëreshe è finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso Attività Culturali 2022 dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.