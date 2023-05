Cosenza: Gianmaria Milicchio eletto nuovo segretario provinciale del PRC

Sabato scorso si è riunito a Cosenza il Comitato politico di Rifondazione Comunista che ha eletto come nuovo segretario provinciale il venticinquenne Gianmaria Milicchio, già coordinatore dei Giovani Comunisti.

Il nuovo segretario subentra alla decennale segreteria di Francesco Saccomanno, compagno con cui lui ed un gruppo di giovani e giovanissimi attivisti hanno iniziato a fare politica.

Milicchio, laureando in Relazioni internazionali all’Università La Sapienza di Roma, nonostante la giovane età, milita da quasi dieci anni nel partito, partecipando inoltre a vari movimenti e collettivi, come Link Unical e Friday for Future.

Dopo l’elezione, il neo-segretario ha dichiarato: “Il nuovo corso del partito, che poggia le sue basi sull’importante lavoro svolto dalla segreteria precedente, segnerà un rinnovamento non solo dal punto di vista anagrafico ma anche per l’azione politica, che sarà rilanciata in maniera decisa in tutta la provincia, puntando al riassestamento e al rafforzamento dell’organizzazione.

Il partito continuerà a spendersi nella costruzione di un fronte largo, popolare e partecipato, alternativo ai poli esistenti, come sperimentato nelle scorse elezioni Comunali con Cosenza in Comune ed in quelle regionali a cui Rifondazione ha partecipato sostenendo la candidatura di Luigi De Magistris, invocata tra i primi proprio dalla Federazione di Cosenza.”

Il segretario ha subito invitato i compagni ed i militanti a partecipare alla manifestazione che si terrà il prossimo 10 giugno a Cosenza contro la pericolosa Autonomia Differenziata, lanciata e promossa anche dal PRC calabrese, insieme ad organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti, forze politiche e sociali, Enti locali nonché singoli esponenti del mondo culturale politico ed associativo.