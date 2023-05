Oggi a Paola l’inaugurazione della mostra di Ettore Morandi

Dopo mesi di collaborazione, CoLPo e Galleria Mare presentano oggi alle ore 18:30 l’ultimo incontro artistico della stagione, inaugurando la prima mostra personale di Ettore Morandi.

Maree, il ciclo di esposizioni che ha portato al numero 70 di Corso Garibaldi artisti locali e internazionali, è stato una scommessa per l’associazione CoLPo, che ha voluto declinare l’arte contemporanea, di norma destinata alle élite, in un contesto popolare, aperto, gratuito e fruibile da chiunque.

Come un carezza nei giorni qualunque è una riflessione sintetica e poetica sull’accadere delle cose. Per l’artista questo valore è nella differenza “tra un momento e un altro”, nello spazio infrasottile che apre a nuove possibilità di visione e di pensiero. In quel cambiamento minimo e liminale che ci fa guardare il cielo, per ore e ore. Qualcosa che avviene sempre, eppure stupisce. Morandi accoglie lievi bagliori di luce attraverso la materia sensibile, come spinte per mettere in relazione la dimensione intima e quella trascendente.

ETTORE MORANDI nasce a Poggibonsi nel 1998. Cresciuto a Casole d’Elsa, in provincia di Siena. A febbraio del 2021 ottiene il diploma di primo livello in Scultura all’Accademia delle Belle Arti di Carrara. Successivamente si trasferisce a Milano, dove prosegue gli studi di arti visive all’Accademia delle Belle Arti di Brera, indirizzo Scultura. La sua ricerca artistica tiene le fondamenta nella simbiosi tra poesia e materia, le quali diventano strumento per entrare nell’intima profondità nelle cose del mondo e mettersi in relazione e in ascolto dell’universale.

La mostra sarà fruibile ogni lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 17 alle 19, presso la sede di CoLPo, Corso Garibaldi, 70 Paola (CS).