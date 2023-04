Rocco Siffredi e Valentina Nappi a Cosenza per “TorinoErotica Calabria Edition”

Inizia oggi l’ultima giornata di dell’edizione calabrese di “TorinoErotica”: manifestazione erotica vietata ai minori, con le Stelle italiane dell’inclusivo e colorato mondo dell’intrattenimento a luci rosse. La manifestazione in programma a Cosenza dal 14 al 16 aprile, ha animato la cittadina calabrese ne si appresta ad aprire oggi alle ore 19 le porte del Palazzetto sportivo cittadino per accogliere l’ultima intensa serata dell’ammaliante weekend nella “piccante” Cosenza. Durante la giornata di ieri, sabato 15, la fiera “TorinoErotica“ è stata l’occasione per un bagno di folla e di selfie, coi protagonisti più amati: il noto regista e produttore italiano di cinema internazionale per adulti, Rocco Siffredi, nonché la Pornostar napoletana Valentina Nappi. Stasera l’ultimo appuntamento cittadino di “TorinoErotica” Calabria Edition” a Cosenza: www.fieratorinoerotica.com