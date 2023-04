L’economia legale. Proposte di una soft intelligence”: il libro di Francesco Napoli edito da Pellegrini editore

L’ultimo libro di Francesco Napoli è stato presentato presso la Sala Nova della Provincia di Cosenza, con la moderazione del giornalista Arcangelo Badolati.

Al tavolo delle relazioni il Sottosegretario agli Interni Wanda Ferro che ha curato la prefazione e il Sostituto Procuratore Generale di Catanzaro Marisa Manzini che ha contribuito alla stesura del volume.

Alla presentazione un parterre ricco di ospiti illustri come il Prefetto di Cosenza, S.E. Vittoria Ciaramella, il questore Michele Maria Spina, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Giuseppe Dell’Anna e il Comandante dell’Arma dei Carabinieri Luigi Di Santo.

Un lavoro di grandissima valenza in cui si concentra l’attenzione sulla necessità di tutelare l’economia legale del sistema paese attraverso misure normative che abbiano come finalità la repressione delle attività delle associazioni mafiose ma anche il supporto delle realtà imprenditoriali che non vogliono cedere ai ricatti delle dinamiche criminali.

Francesco Napoli, imprenditore e Vice Presidente nazionale della Confapi, ha sottolineato l’esigenza di una maggiore e migliore comunicazione tra gli apparati dello Stato attraverso la condivisione delle informazioni tra pubblico e privato,laddove i contorni tra lecito e illecito si fanno più sfumati. Per contrastare la nuova mafia imprenditrice che, come afferma la DIA, adotta modelli manageriali per la gestione delle risorse, misure come il protocollo di legalità e le azioni di intelligence rappresentano, quindi, uno strumento valido per operare nella trasparenza perché capaci di adattarsi ai tempi che cambiano e alle attuali realtà sociali.