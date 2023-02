“Disagio esistenziale e gioia di vivere”: il convegno promosso dall’Assessorato alla Salute il 14 febbraio al Teatro “Rendano” di Cosenza

“Disagio esistenziale e gioia di vivere”. E’ il tema del convegno promosso dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Franz Caruso, per il prossimo 14 febbraio, nella Sala Quintieri del Teatro “Rendano” alle ore 18,00. Un tema di stringente attualità e sul quale sia il Sindaco Franz Caruso che l’Assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco, che l’ha promosso, intendono aprire un importante focus con il contributo di esperti e professionisti del settore. “Ringrazio l’Assessore De Marco – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – per aver organizzato questa importante giornata di riflessione sul tema del disagio esistenziale, condizione, purtroppo, molto diffusa e nella quale vengono a trovarsi i soggetti affetti da sindromi e/o malattie particolari, che è importante indagare opportunamente anche per le ripercussioni che può avere sullo stile di vita sociale e comunitario”.

Il convegno sarà aperto, martedì 14 febbraio, dai saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso e dell’Assessore alla salute Maria Teresa De Marco. Tra i relatori, la consigliera comunale Caterina Savastano, il sociologo Ercole Giap Parini, Direttore del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria, la psicologa Patrizia Vetere, l’educatore professionale-sportivo Luca Cavaliere e Domenico Mazzei dell’Associazione “Il mio blu”. A moderare i lavori Emmanuela Rovito, scrittrice e organizzatrice di eventi sociali.

Prevista anche una serie di interventi artistici: dalla danza al cabaret, dal canto alla pittura, alla lettura. Attività intellettive, creative e ricreative che, prefigurando una sorta di catarsi, possano condurre dal disagio esistenziale alla gioia di vivere.

L’iniziativa proseguirà anche nella giornata successiva di mercoledì 15 febbraio al Museo dei Brettii e degli Enotri dove, con inizio alle ore 18,00, è in programma un reading di Poesia e Sociale che avrà per tema l’amore universale attento ai disagi esistenziali e alla riscoperta dell’importanza di esprimere i propri sentimenti.