Cosenza, processione della Madonna del Pilerio: i divieti di sosta e di transito istituiti dalla polizia municipale

In occasione della tradizionale processione della Festa della Madonna del Pilerio, patrona della città di Cosenza, in programma domenica 12 febbraio, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la circolazione e la sosta sulle strade direttamente interessate dal passaggio della stessa processione, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché limitare i disagi agli utenti della strada.

Istituito, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 di domenica 12 febbraio, il divieto di sosta con rimozione su Viale Trieste (da P.zza Matteotti a Corso Mazzini), Via Veneto (da via Piave a via Del Cadore), via Parisio (da via Calabria a Piazza S.Teresa), via Arabia (lato destro da viale degli Alimena a Piazza S.Teresa), Viale degli Alimena (da Piazza Scura a via Arabia), Via Montesanto (da via Tagliamento a Corso Umberto), Corso Umberto (da via Montesanto a via Sertorio Quattromani).

Istituito anche, dalle 15,00 alle 20,00 il divieto di transito temporaneo, limitatamente al passaggio della Processione, lungo tutto il percorso che sarà il seguente:

Piazza Duomo- C.so Telesio–P.zza dei Valdesi-Ponte M. Martire-via S. Quattromani-Piazza G. Matteotti–viale Trieste–via V.Veneto–via R. Misasi–via N.Parisio-Piazza S.Teresa-via Arabia-Piazza Scura–via Arabia-Corso Mazzini-Piazza XI Settembre (sosta e omaggio floreale del Prefetto Vittoria Ciaramella)-via Tagliamento-via Montesanto–C.so Umberto-P.zza dei Bruzi (sosta e omaggio floreale del Sindaco Franz Caruso-Atto di Consacrazione della Città di Cosenza)–Piazza XX Settembre-via S. Quattromani–Piazza dei Valdesi-C.so Telesio– Piazza Duomo.

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno per motivi contingenti le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.