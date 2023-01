Cosenza, una raccolta fondi per la biblioteca pubblica

E’ online su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – la campagna di raccolta fondi (E’) Civica, promossa da Civicamica, associazione nata nel 2017 allo scopo di mantenere alta l’attenzione sulle sorti della Biblioteca pubblica della città e del suo inestimabile patrimonio culturale, in collaborazione con altre realtà locali allo scopo di offrire un sostegno concreto a una delle più importanti biblioteche d’Italia.

La Biblioteca Civica di Cosenza, infatti, è un istituto nato da una delle più antiche istituzioni culturali italiane: l’Accademia Cosentina. E’ un luogo depositario di memorie storiche, iconografiche, letterarie e scientifiche, di interesse non solo locale, ma anche nazionale e internazionale.

Da due anni a questa parte, tuttavia, questo prezioso patrimonio culturale è inaccessibile. I motivi sono molteplici, a cominciare da quelli infrastrutturali, che non permettono di fruire dell’istituto in completa sicurezza e causati dalla scarsità di risorse a disposizione degli enti locali fondatori. A ciò si aggiunge un importante lack amministrativo, che si ripercuote anche sui dipendenti, al momento rimasti soltanto in due.

Una situazione che va sbloccata, per garantire un futuro a una biblioteca che dispone di oltre 150mila volumi, tra cui preziose edizioni del XVI, XVII e XVIII secolo, oltre che a manoscritti e pergamene risalenti persino al XIII secolo.

Grazie alla campagna di raccolta fondi attiva su Produzioni dal Basso sarà possibile avviare il rilancio della biblioteca, anche assumendo nuovo personale e colmare le lacune a livello amministrativo, per restituire alla comunità un importante punto di riferimento sociale e culturale.