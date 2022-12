“Cum nu Presep”: l’evento natalizio di Retake Rossano nei vicoli del centro storico

Un Centro Storico per una sera rivitalizzato, festoso, colorato, pieno di gente. Come ai tempi in cui le case erano tutte abitate e la magia del Natale riempiva ogni via ed ogni piazza. Grazie a Retake Rossano nella serata di domenica 18 dicembre centinaia di persone hanno potuto fare un viaggio all’indietro nel tempo, fra i vicoli del Ciglio della Torre e di Rupe San Giovanni in cui sono stati collocati i personaggi dell’antico presepe di tradizione rossanese e meridionale.

Un percorso fatto di magia e storia, sulle tracce della natività, messo in piedi dai volontari di Retake che hanno lavorato senza sosta per creare l’arredo natalizio permanente di Rupe San Giovanni e il presepe vivente che attraverso un suggestivo percorso ha condotto i partecipanti in Piazza Steri, dove la Torre dell’Orologio ha fatto da sfondo alla natività. Zampognari, costumi storici, scorateddi e prodotti del territorio: la formula vincente che ormai Retake ha consolidato nel tempo e che ha reso l’associazione punto di riferimento per le attività di rigenerazione e recupero del Centro Storico di Rossano.

L’evento, che ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha visto la partecipazione dei suonatori di All’Uso Antico, le scenografie di SoeVe e di Vincenzo Ratti, i costumi de La Sarta Creativa Costanza Pozzo con la collaborazione di Maria Francesca Santulli e Giovanna Madeo, il service della AR di Stefano Russo, le degustazioni di Mimmo Salatino e lo staff de La Tana del Gusto, i prodotti di Francesco Avena della salumeria I Ciommetti, Carmela Calabrò e i suoi scorateddi, Pietro Spina che ha fornito supporto tecnico e il seguitissimo canale Il Pittulo che ha trasmesso la diretta dell’evento.