“Leggere prima: da diritti agli orizzonti”, a Castrovillari torna la kermesse “Nati per leggere”

Torna Nati per Leggere, progetto locale avviato a Castrovillari nel 2010 grazie alla sinergia tra Nati per Leggere, Comune di Castrovillari, ASP Cosenza ed all’azione della referente locale Alessandra Stabile, bibliotecaria, attualmente libraia per bambini e ragazzi, coadiuvata dalla dottoressa Mattia Maria Sturniolo, dal pediatra Enrico Guercio, dalla psicologa psicoterapeuta Marida D’andrea e grazie ad un forte lavoro di squadra di volontari lettori ed operatori sanitari e della scuola.

Dopo due anni di pandemia e con l’urgenza attuale dei bisogni educativi all’infanzia, la voglia di fare rete attorno ai libri e alla famiglie è ancora più forte e sentita.

Così sabato 19 novembre, nell’ambito della Settimana Nazionale Nati per Leggere che ogni anno celebra il DIRITTO ALLE STORIE di tutte le bambine e i bambini, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza, che si celebra il 20 novembre, il capoluogo del Pollino accoglie il particolare evento.

Due i momenti dedicati al progetto locale e al programma nazionale che si terranno sabato 19 novembre.

–Chiedimi cosa mi piace. Il libro come punto d’incontro.

Il consueto appuntamento di lettura ad alta voce del sabato mattina alle ore 10:30 presso il PuntoLettura all’interno della Freccia azzurra (C.so Calabria, 80) sarà dedicato a un incontro/confronto con i genitori che desiderano esplorare più da vicino i libri, strumenti preziosi per entrare in una relazione sana con i propri figli. L’educatrice all’infanzia Stella Forte insieme ad Alessandra Stabile accoglieranno le famiglie e leggeranno una seleziona di libri per meglio tradurre e dare voce ai bisogni dei piccoli da 0 a 12, dai 12 ai 24 e dai 24 ai 36 mesi.

–Dai DIRITTI agli ORIZZONTI.

Nel pomeriggio di sabato dalle ore 17:30 nella Sala consiliare del Palazzo di Città si presenterà nuovamente il programma nazionale Nati per Leggere, le evidenze scientifiche relative allo sviluppo complessivo del bambino che viene avvicinato al libro in età precoce, le ricadute positive della buona pratica della lettura di relazione in età prescolare nel bambino, nella famiglia, nella comunità. Ne parleranno il pediatra di famiglia Domenico Capomolla, referente regionale ACP (Associazione Culturale Pediatri) per NpL, Alessandra Stabile pioniera del progetto nonché referente locale e il Sindaco della Città Domenico Lo Polito che da sempre ha abbracciato con entusiasmo il progetto e la sua vocazione.