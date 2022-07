Corigliano-Rossano, al Coro Summer Fest le fontane danzanti

Dopo il successo registrato ieri, per l’apertura ufficiale del Coro Music Fest, con l’esibizione di Paolo Zanarella, il pianista fuori posto, che ha “volato” su Schiavonea, incantando i presenti, entra nel vivo la stagione del Coro Summer Fest, con una due giorni di spettacoli pieni di emozioni e magia grazie alle fontane danzanti all’interno del Festival delle Luci.

Domani – 12 luglio 2022 – a Lido Sant’Angelo, zona Torre Stellata e il 13 luglio al Palmeto di Schiavonea, con inizio alle 21.

Giochi d’acqua, zampilli colorati che si innalzeranno oltre i sei metri di altezza, tra luci e suoni. L’acqua si modella e il movimento si intreccia sulle note di famosi brani musicali. Un’artista esegue in diretta lo spettacolo tramite una sofisticata tastiera di comando, sincronizzando i movimenti delle fontane alla musica, così da creare un’infinità di giochi, di forme, luci e colori che costituiscono uno spettacolo di impareggiabile suggestione. Una fusione di estro e tecnologia in grado di creare uno spettacolo mozzafiato, per tutta la famiglia. Tra sogno e realtà con una sola indiscussa protagonista: l’acqua e la sua magia.