Psicologia dello Sport, a Lamezia Terme chiude il Corso d’Alta Formazione OPC

Il 13 dicembre 2025 si è svolta a Lamezia Terme la giornata conclusiva del Corso di Alta Formazione in Psicologia dello Sport, promosso dall’Ordine degli Psicologi della Calabria con il patrocinio della Regione Calabria e del CONI – Comitato Regionale Calabria. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di oltre 80 psicologhe e psicologi, confermandosi come un appuntamento formativo di grande rilevanza.

l Presidente dell’OPC, Massimo Aiello, ha evidenziato il valore assoluto del Corso, giunto alla sua IV edizione e unico nel panorama nazionale. Il percorso formativo, interamente organizzato e finanziato dall’Ordine degli Psicologi della Calabria, si è articolato in 100 ore di formazione intensiva, durante le quali i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi con 16 relatori di altissimo profilo del panorama nazionale, approfondendo le dinamiche psicologiche e prestazionali legate al mondo dello sport.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al CONI Calabria e alla Regione Calabria per il costante e prezioso patrocinio, attivo dal 2018, che ha permesso di consolidare una collaborazione istituzionale fondata sulla promozione del benessere psicologico sul territorio regionale.

La giornata conclusiva è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza di ospiti di grande prestigio provenienti dal mondo dell’eccellenza sportiva: Bilyana Dyakova, coreografa della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica; Simona Villella, medaglia di bronzo nel 2019 con la squadra Juniores Italiana di Ginnastica Ritmica; e la Dott.ssa Benedetta Lombardi, psicologa e già campionessa nazionale di Ginnastica Ritmica.

Nel corso dell’evento sono stati presentati i Project Work realizzati dagli allievi, cui è seguita la cerimonia di consegna dei diplomi. In tale occasione, la Dott.ssa Benedetta Lombardi ha portato i saluti del Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, esprimendo apprezzamento e congratulazioni a tutti i corsisti per il percorso svolto.

Il Presidente dell’Ordine, Massimo Aiello, ha inoltre portato i saluti dell’On.le Giusi Princi, Europarlamentare e Presidente Onoraria di ACES Europe (Federazione delle Città Europee dello Sport), sottolineando come la stessa abbia annunciato in sede europea la candidatura della Calabria a Capitale Europea dello Sport per il 2027. Un lavoro che intende valorizzare lo sport quale strumento fondamentale di coesione sociale e territoriale, nonché leva strategica per lo sviluppo economico della regione.