“Il filosofo in paltò”, presentato a Lamezia il nuovo libro di Raffaele Gaetano

Un ampio pubblico ha fatto da cornice, presso la sala convegni del Seminario Vescovile di Lamezia Terme, alla presentazione del nuovo libro di Raffaele Gaetano: «Il filosofo in paltò».

Con lo scrittore Domenico Dara, che ha disquisito finemente sui contenuti del libro, sono intervenuti l’artista Max Marra e il critico letterario Giovanna Romanelli. Indirizzi di saluto sono stati rivolti dall’editore Roberto Laruffa e dall’assessore alla cultura del comune di Lamezia Terme Annalisa Spinelli. Ha moderato con garbo e competenza la giornalista di LaC Tv, Palma Serrao.

Composto per accumulazioni, per successive stratificazioni, «Il filosofo in paltò» affronta attraverso una serie di aforismi il variegato universo dell’esistenza. L’opera, in edizione numerata e firmata, di grande formato, caratterizzata da un’elegante veste editoriale, è impreziosita da acquerelli a colori di Max Marra.