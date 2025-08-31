“Ho imparato così tanto da voi, Uomini... Ho imparato che ognuno vuole vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel come questa montagna è stata scalata” - Gabriel Garcia Marquez
HomeAgoràAgorà CatanzaroA Soverato dal 4 al 7 settembre IRA Festival
AgoràAgorà Catanzaro

A Soverato dal 4 al 7 settembre IRA Festival

Calabria in fermento per la prima edizione di IRA Festival, progetto internazionale dedicato alle arti performative contemporanee, dal 4 al 7 settembre a Soverato (CZ).

Meno di una settimana allo start e già si intende che non sarà semplicemente un festival, ma un ecosistema orizzontale e cooperativo, capace di dare spazio tanto ai grandi nomi quanto alle nuove generazioni di artisti, intrecciando teatro, danza, musica e momenti informali di confronto, in un’ottica poco mainstream e molto visionaria. Concept e curatela artistica di IRA sono di Settimio Pisano, la Direzione è di Pietro Monteverdi.

Il viaggio di IRA si apre il 4 settembre con due giganti del panorama artistico internazionale, entrambe prime nazionali. Mentre il Teatro Comunale di Soverato accoglierà l’anteprima italiana di Història de l’amor, una raffinata riflessione teatrale della compagnia catalana Agrupación Señor Serrano sui linguaggi dell’amore, l’Anfiteatro diventerà il palcoscenico naturale di Derniers Feux di Némo Flouret, anch’essa prima italiana, che intreccia danza e visioni scenografiche in un dialogo suggestivo con il paesaggio.  Come nasce l’amore? Quando appare? Perché la sua ricerca è una costante nelle nostre vite? Història de l’amor vede in scena una sola performer che, attraverso una doppia drammaturgia, affronta l’impossibile compito di cercare di capire cosa sia l’amore. Némo Flouret, invece, circondato da danzatori e musicisti, restituisce la sua residenza Calabrese dei mesi scorsi con una performance incentrata sui fuochi pirotecnici, sulla loro ambivalenza emotiva, sul subbuglio interiore che il loro scoppio luminoso provoca: aspettativa, sospensione, speranza, frustrazione, paura, meraviglia. Una coproduzione di IRA Institute con Festival D’Avignon, Comédie de Genève e Charleroi danse Centre chorégraphique Wallonie-Bruxelles.

Il giorno successivo, 5 settembre, si aprirà con il primo Pitch & Drink del Festival, l’aperitivo creativo che riunirà artisti e professionisti all’Hotel San Domenico nell’esplorazione comune di processi creativi e produttivi. Nel pomeriggio, il Cinema Comunale ospiterà Cinema Impero di Muna Mussie, opera in forma cinematografica che moltiplica i punti di vista attraverso una metanarrazione che mette in dialogo differenti piani spazio-temporali ed elementi linguistici: materiali video provenienti dall’archivio storico dell’Istituto Luce e da quello privato dell’artista, raccontati e interpretati da due voci e due intelligenze, una artificiale ed una emotiva.

In contemporanea, tre coreografi in residenza presenteranno i loro studi: Giovanfrancesco Giannini con Nico, Desertshore, un concerto di danza che nasce da un’indagine artistica ispirata alla musica, ai testi e all’archivio di Christa Päffgen, in arte Nico; Giorgia Lolli con BODY SWEATS e i Motus con Frankenstein (History of Hate), tutti all’interno degli spazi scolastici di Soverato.

Quello di Giorgia Lolli è un progetto coreografico che si chiede: esiste un balletto queer? Se sì, danza sul crinale tra decostruzione, desiderio, gioco e riflessione politica. Prende in prestito il balletto non per riprodurne l’estetica, ma per metterlo alla prova come archivio corporeo e culturale da attraversare, deformare, riscrivere.

Mentre Motus del loro lavoro affermano: “Con il movimento conclusivo del progetto Frankenstein estendiamo la “mappatura dell’orrore” partorita dalla mente mostruosa di una giovanissima Mary Shelley, per spostare il fuoco sul momento in cui la creatura inizia a percepirsi irrevocabilmente esclusa dalla beatitudine apparente degli umani, che la rifiutano solo per il suo aspetto non conforme”. La serata del 5 settembre proseguirà con la danza visionaria di RISE di Daniele Ninarello al Teatro Comunale, una riflessione profonda sulla crisi che deriva dalla disconnessione tra l’individuo e la collettività; e con Orage, una partitura congiunta tra il corpo di Dalila Belaza e la musica del compositore e chitarrista free rock Serge Teyssot-Gay: su un palco nudo si dipana un incontro di arti e menti, senza filtri. La notte si accenderà infine con il live acustico di EMAN e il dj set di Catanzion al Circle Club.

Sabato 6 settembre sarà inaugurato nuovamente dall’incontro Pitch & Drink e, a seguire, il pomeriggio si animerà con tre performance brevi che rivelano la forza dei corpi in trasformazione: ROSSOCREPA di Sara Sguotti, Studi per M di Stefania Tansini e GOOD VIBES ONLY (the great effort) di Francesca Santamaria.

Il primo è una riflessione sulla crepa del corpo femminile, che si espone nella sua condizione di essere matrice e conseguenza di uno squarcio; Studi per M è invece un progetto coreografico che indaga la relazione tra i luoghi e la figura umana, in cui si espande la sensibilità verso i paesaggi, ciò che circonda e accoglie il corpo, e nel corpo attua un processo di connessione tra apparenti confini spaziali e temporali. GOOD VIBES ONLY (the great effort) porta in scena, infine, un corpo sottoposto a un’esposizione radicale all’iperstimolo.

Sempre al Cinema Comunale torneranno le repliche di Cinema Impero, mentre la sera l’Anfiteatro accoglierà la prima assoluta di Cani Lunari di Francesco Marilungo, attesissimo debutto di danza contemporanea, che esplora l’immaginario femminile arcaico e i saperi magici legati alla figura della strega come emblema di un sapere marginale e alternativo.

Tra rituale e gioco teatrale, le performer danzano stati estatici e metamorfosi, evocando il confine poroso tra umano e ultra-umano, ove il corpo diventa luogo di incontro tra dimensioni e racconto di sopravvivenza.

A seguire, le atmosfere notturne musicali saranno affidate ai set di Samuela Borelli e del collettivo Samovar con Nights in Reverbs.

Il festival giungerà al culmine il 7 settembre, ultimo giorno, con l’ultima sessione di Pitch & Drink e con tre performances: That’s twisted di Baptiste Cazaux, Nulla dies sine linea di Roberta Racis e Jalousie des tempêtes!! di Emma Saba, che daranno forma a nuovi immaginari coreografici.

That’s twisted sgorga dalla nuda malinconia, dall’incapacità di immaginare un futuro luminoso e dal terrore di un mondo sul ciglio del collasso, mentre in Nulla dies sine linea la pratica coreografica incontra il whipcracking (schiocco di frusta acrobatica) grazie alla collaborazione con l’artista Mordjane Mira. Jalousie des tempêtes!! vede invece Emma Saba “infestare” il repertorio lirico classico di fantasmi del presente.

Il pomeriggio si aprirà poi con la prima assoluta di Momento spento, creazione teatrale firmata dal collettivo phased / romantic :: hampton / de crais, un’enorme processione-spettacolo spontanea con cavalli, cantanti e macchine; mentre il Circle Club ospiterà un lungo dj set di Fabio Nirta e il live set di NAIP, in una serata pensata come festa collettiva.

A chiudere il festival sarà la performance intensa e poetica di The Blue Hour di Benjamin Kahn, al Teatro Comunale. “The blue hour” è quel sorprendente intervallo di tempo durante il quale, in natura, gli animali notturni tornano al silenzio e quelli diurni non si sono ancora svegliati, quel minuto di quiete e sospensione che, per analogia, ci rimanda alle nostre società, al bivio tra ideologia ed ecologia: per il festival, un congedo visivo di grande forza evocativa.

Dal 4 al 7 settembre 2025, Soverato diventa così un crocevia di linguaggi e immaginari: quattro giorni in cui il teatro, la danza, la musica e l’incontro con il pubblico costruiscono una comunità temporanea, visionaria e ospitale, pronta a immaginare insieme il domani.

Articolo PrecedenteFestival del sociale: al Parco della Biodiversità di Catanzaro focus sull’arteterapia tra scienza, relazione e creatività
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Vento del Sud della Compagnia Almatanz di Luigi Martelletta il 3 settembre a Staiti. Appuntamento con la danza nell’ambito delle Stagioni Teatrali di Calabria...

Reggina, servono i rigori per passare il turno in Coppa Italia: Vibonese eliminata sul neutro di Palmi

Due ore e mezzo di risate con Nino Frassica a Villapiana

Amalia Bruni (Pd): “Il sondaggio di Occhiuto? Una fotografia ritoccata con Photoshop”

Calabria, appello del Pd per la sanità pubblica: “Battere Roberto Occhiuto significa ricostruirla, a partire dal 118”

Finale del Premio Inedito Rhegium Julii 2025: una serata all’insegna della cultura e dell’impegno civile

Manuela Pugliese è Miss Calabria 2025

Arbëria Digital Fest 2025 – 4/5/6/7: Appuntamento in Arbëria crotonese, a Pallagorio

Il 7 settembre a Polistena il laboratorio di scrittura itinerante “Passeggiando tra le righe”

Turismo in Calabria, Filippo Mancuso: “Non effetti psichedelici ma risultati concreti”

Dal 3 al 6 settembre a Crotone le giornate conclusive di MOTIVE – Music for Inclusion

“Le Dee di Epizefiri 2025″. Fiori e colori per la terza edizione dell’evento di beneficenza promosso dall'”Angela Serra”

Acqua a Reggio Calabria: verso il rientro dell’emergenza

Grande Successo per il Primo Raduno di Organetto, Tamburello, Lira e Zampogna al Parco della Graziella

Festival del sociale: al Parco della Biodiversità di Catanzaro focus sull’arteterapia tra scienza, relazione e creatività

Cosenza: ordinanza della Polizia Municipale per consentire lavori di manutenzione ordinaria su via Cilea e via Berlinguer

Il Globo Teatro Festival 2025 emoziona con due serate tra canti per la pace e memoria civile

Il Pd: “Occhiuto sta utilizzando le tasse dei calabresi per pagare la propria propaganda elettorale!”

Notte di emozioni al Duomo della Serra per il Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”

L’1 settembre a Scilla la conferenza “La Cabala e l’Albero della Vita”

“Zaino sospeso”: un gesto di solidarietà promosso dal circolo Arci Samarcanda e dal comitato di quartiere R. Campi, Villini Svizzeri e Trabocchetto

Tutto pronto per la XIII edizione di “Mediterranean Wellness – L’Era degli Eroi” a Reggio Calabria dal 4 al 7 settembre

CNDDU: “Nel ricordo del maresciallo Sanginiti, ucciso dalla ‘ndrangheta a Delianuova (RC), un appello all’impegno civile ed educativo”

Rinviato Premio San Francesco di Paola causa maltempo

Un palco di emozioni a Montepaone Lido per il Gruppo Teatro “Vercillo” alla XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente

Cassano, Garofalo (Centro Studi La Pira): “Consiglio amministrazione Casa Serena doveva essere composto da rappresentante Regione”

Sequestrate a Papasidero (CS) due coltivazioni di canapa indiana realizzati in terreni Parco nazionale del fiume Lao

60° anniversario della tragedia di Mattmark, la sindaca Succurro: “San Giovanni in Fiore non dimentica i suoi sette figli caduti al lavoro”

Reggio si appresta ad accogliere il 14° raduno “Fiat 500 Bronzi di Riace”

Indagine o propaganda? Tavernise (M5S): “Il ‘miracolo’ targato Occhiuto, in testa sul candidato Tridico prima ancora della sua candidatura. Società sondaggio ha in corso...

Il commissario metropolitano dell’Udc Occhipinti e il commissario cittadino Ienco: “Subito la riapertura dell’ufficio postale di Marinella. Disagi inaccettabili per 4mila abitanti”

Ferdinando Laghi ufficializza la sua candidatura: correrà nella lista del Presidente Tridico

Master Fip Calabria per allenatori del settore giovanile. Oggi al via al PalaLumaka il secondo modulo con docenti di livello nazionale. Surace: “La crescita...

Sopralluoghi della Provincia in alcune scuole superiori di Lamezia Terme: Gianturco: “Attenzione alla sicurezza e agli spazi per studenti e personale”

La Direzione Sanitaria di Presidio dello Spoke di Corigliano Rossano: “Nessuna carenza di farmaci in Pronto soccorso”

Summit internazionale delle fibre sostenibili a Edimburgo: la Calabria protagonista con l’agronomo Mariano Serratore

Sequestrate due tonnellate di frutta e verdura nel Vibonese

Rilascio passaporti, Lazzaro di Motta San Giovanni guida la classifica degli uffici abilitati

Il Tenente Colonnello Maniglio nuovo comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme

Catanzaro: interruzione idrica in viale De Filippis

Cimitero di Siderno Superiore, al via i lavori di realizzazione di 44 nuovi loculi

A Cardeto l’incontro pubblico “Europa e Sviluppo dei Territori” con la partecipazione dell’europarlamentare Giusi Princi

La Rêverie degli Ulivi, settima edizione: poesia, memoria e musica conquistano Lamezia Terme

Premio nazionale Astrea, il 4 ottobre la consegna dei prestigiosi riconoscimenti

Lamezia, Gianturco: “Orgogliosi del percorso di Turi, Lamezia perde un valido dirigente ma Reggio Calabria guadagna un ottimo servitore dello Stato”

Cosenza-Salernitana. Il sindaco Franz Caruso non sarà della partita: “Dirigenza deve rispetto alla città”

A Vaccarizzo Albanese il Salotto Diffuso si apre al dialogo interculturale

Verso la prima edizione della Gambarie Trial Marathon

Sarà realizzato a Luzzi, nel cuore della Valle del Crati, il parco giochi inclusivo più grande del Sud Italia. Anselmo (Pan Neto): “Accessibilità indipendentemente...

Lamezia Terme, la Giunta approva la variazione del PIAO: via libera alla stabilizzazione dei TIS e nuove procedure per le assunzioni

Gran Galà, una serata da sogno per celebrare l’eccellenza e l’arte di Ruggero Leoncavallo

Una marcia della pace per dire no alle guerre con la forza delle musiche dal mondo: domani sabato 30 agosto è la notte del...

Santa Maria di Catanzaro, CNDDU: “Marciapiede danneggiato e barriere per disabili: la città non può permettersi l’indifferenza”

Stalettì riscopre Corrado Alvaro sceneggiatore: presentato il libro della Cineteca della Calabria “L’avventura del cinematografo”

Dall’Arena dello Stretto il cantautore Michelangelo Giordano presenta “Vento d’Autunno”

Inchiesta “Grecale” su illeciti nei laboratori dell’Università di Catanzaro: chiesto rinvio a giudizio per 27 persone. Udienza preliminare fissata per il 28 novembre

Gallicianò inaugura il mosaico della Madonna Nicopeia e San Gerasimo: un simbolo di fede e rinascita

Dal 2 al 6 settembre al via la 31esima edizione del Festival delle Serre di Cerisano

All’Università Magna Graecia di Catanzaro è tutto pronto per l’avvio del “semestre filtro” dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi...

Minori e sport, siglato a Reggio Calabria decalogo per genitori. Garante Infanzia, CONI, Paralimpici e ASI: “Incoraggiare e non pressare i figli”

Sabato 30 agosto a Cannavò festa comunitaria tra musica, gratitudine e riconoscimenti

Weekend a Casa Berto: 30 e 31 agosto giornalismo, letteratura, musica e sullo sfondo la Costa degli Dei e Stromboli

A Caloveto anche d’estate si promuove cittadinanza e appartenenza: Sindaco ringrazia associazioni per impegno

Prende il via la distribuzione dei kit per la differenziata a Papanice, Apriglianello e nell’area nord della città

Gal “Serre Calabresi”: dalla terra uno strumento di inclusione. A Cardinale si parla di prospettive e opportunità derivanti dall’agricoltura sociale

Carmen e Bolero della Compagnia Almatanz di Luigi Martelletta in scena a Locri e Casignana

Roberto Cernic della Dierre: “Voglia di rivincita, gruppo stupendo. Quest’anno puntiamo al massimo”

Catanzaro: pubblicato l’avviso per usufruire del trasporto scolastico

Intervento della squadra Anas per un veicolo in avaria sulla SS534 “Di Cammarata e degli Stombi” a Cassano allo Jonio (CS)

Pagamenti rapidi nei casinò online: mito o realtà?

Ferisce l’ex moglie a coltellate: arrestato 72enne nel crotonese

Corigliano-Rossano, a Thurio messa in sicurezza l’intersezione tra la SP 253 e la SP 173

Catanzaro, Costa: “Decoro urbano all’anno zero”

Reggio, Sunsetland all’Arena dello Stretto: il 31 agosto la performance di Andrea Damante. Oggi il local Dj Grooze e le percussioni di Dario Zema

Dal poeta Arminio al professore Settis, spunta l’appello di intellettuali e docenti a sostegno di Tridico: “Prestigioso studioso, può essere presidente del riscatto per...

Taurianova (RC), al via la seconda edizione della kermesse “Pagine di Stile”

Reggio, presentata a Palazzo Alvaro la prima edizione per “Il Settembre di Demetra, festival A.I. Par.C. di cultura, identità e rinascita”

Tar Calabria riapre una sala scommesse a Vibo Valentia: “Locale frequentato da malavitosi solo in casi isolati e non ripetuti”

Futsal, Reghion: ecco i match di preparazione al campionato

ANPAS Croce Verde Catanzaro: “Rimossi pneumatici dai fondali di Sellia Marina, informata Capitaneria”

Sanità, Laghi denuncia: “Profonde modiche organizzative in atto aziendale dell’ASP di Cosenza, potere decisionale in mani di pochi”

Bagaladi consegna la cittadinanza onoraria alla senatrice francese Antoinette Trunfio Guhl

Catanzaro, i consiglieri di Azione: “Fogna a cielo aperto nel quartiere Santa Maria, ma nessuno interviene”

Il Treno della Sila in viaggio sul cammino dell’Abate Gioacchino da Fiore

Festival del Teatro del Comune di Montepaone: ecco i premiati

Grandi novità per AMA Calabria, dal premio Art Bonus all’imminente stagione teatrale

ASP di Cosenza, Usb: “12 lavoratori storici esclusi dal servizio CUP”

Oggi a Saracena la Notte bianca dello sport

Il Festival internazionale “Ruggiero Leoncavallo” incanta ancora una volta

Salvatore Pezzano nominato responsabile regionale rugby dello CSAIn Calabria

Regionali, Tridico presenta il simbolo della sua lista: “Ci sono i colori del mare, del sole e del progresso”

Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “I lavoratori della Meridionali Petroli e quindi le loro rispettive famiglie siano tutelate”

Palestina, a Corigliano Rossano la manifestazione “contro il genocidio”

“La Prevenzione non va in Vacanza”: visite oculistiche gratuite alla sede UICI di Reggio Calabria

Bonifica Sin, Mancuso (Lega): “Crotone respira. Ora ispettori ambientali e più tutele per le aree della città”

La pittrice Tropeano Gabriella al San Fili Terra Magarae

Digitalizzazione e pagamenti, il Comune di Vibo ottiene un nuovo finanziamento. Unico ente in Calabria

Poste Italiane: da lunedì in pagamento le pensioni di settembre

“Le Spiagge della Salute” fa tappa a Locri tra prevenzione e divertimento

Marzia Roncacci, giornalista del Tg2, conquista la Calabria con la Discover Italy Foundation. Grande successo a Falerna per la presentazione del suo nuovo libro...

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook