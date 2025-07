Montauro si prepara ad accogliere la “Notte Azzurra”

É iniziato il conto alla rovescia per l’attesissimo ritorno della “Notte Azzurra – la festa dei Sapori”, un evento enogastronomico e culturale che animerà il lungomare di Montauro, rinomata località della costa Jonica catanzarese nelle serate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto.

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, promette un’esperienza sensoriale unica, celebrando le eccellenze culinarie del mare calabrese offrendo anche intrattenimento per tutte le età.

I visitatori avranno l’opportunità di degustare una vasta gamma di prodotti ittici locali e piatti della tradizione marinara il tutto accompagnato da vini del territorio e musica ma anche tanta cultura.

Venerdì 1 agosto si apriranno le danze dalle ore 20:00 in poi con l’inaugurazione degli stand gastronomici e uno spettacolo musicale dal vivo dedicato al grande Vasco Rossi con una delle cover band più note: “Vasco Rossi Show”.

Sabato 2 agosto ad intrattenere cittadini e turisti sarà la cover del grande Rino Gaetano: Capofortuna band. Prima del concerto, alle ore 20:00, verrà presentato il libro del magistrato e già sindaco di Lamezia Terme Doris Lomoro: “Forte come il dolore. Un caso di giustizia negata”. «Questo dialogo di Doris Lo Moro – afferma nella prefazione l’ex Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante – non è la storia di una rassegnazione o di una resa. Al contrario è la storia della trasformazione del dolore in impegno civile e in responsabilità morale». Il libro verrà introdotto dalla giornalista Mariarosaria Bazzano e dialogherà con l’autrice il giornalista radiofonico di Controradio, Gimmy Tranquillo.

Infine il gran finale si terrà domenica 3 agosto con “Dritta Sicura 883 Tribute Band”.

La Notte Azzurra, che è stata inserita nel calendario degli eventi estivi allestito dal Comune di Montauro guidato dal sindaco Francesco Giacobbe, è un’occasione imperdibile per immergere i sensi nei sapori autentici della nostra terra e per vivere la magia di Montalto sotto le stelle.