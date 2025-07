Stasera la seconda serata di “Catanzaro Street Wave”: spazio all’Open Mic e alla jam session

Dopo l’ottima riuscita della serata inaugurale di martedì, torna questa sera – giovedì 24 luglio – l’appuntamento con “Catanzaro Street Wave”, il ciclo di eventi musicali promosso dal Comune di Catanzaro nell’ambito del programma estivo estArte 2025.

L’evento di oggi sarà dedicato all’Open Mic & Jam Session: un palco aperto, dove chiunque potrà esibirsi liberamente, portando la propria voce o il proprio strumento per improvvisare insieme ad altri musicisti. Sarà presente sul posto una postazione tecnica completa con impianto audio, mixer, batteria, amplificatori per chitarra e basso, microfoni e aste, per favorire la massima partecipazione. Per partecipare, è sufficiente portare la chitarra, il basso, le bacchette o semplicemente la voglia di mettersi in gioco.

Il primo appuntamento, andato in scena martedì 22 luglio, ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico con l’esibizione dei Nimby, band locale di rock alternativo che ha animato il lungomare con energia e coinvolgimento, aprendo nel migliore dei modi la rassegna.

La manifestazione si concluderà venerdì 1 agosto con una serata dedicata al rap e all’hip hop, con la partecipazione di Krono, Raw Crew (Ruby e Wask), Kira in console e una battle di freestyle.

Tutti gli eventi si tengono sul Lungomare Stefano Pugliese n. 57, lato Fiume Corace, con inizio alle ore 22:00. L’ingresso è gratuito.

“Catanzaro Street Wave” è un’occasione per promuovere l’espressività giovanile e la socialità attraverso la musica, trasformando lo spazio urbano in un luogo di creatività e partecipazione.