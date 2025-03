“Non solo l’8 marzo”: a Catanzaro UICU e CPO comunale per la salvaguardia della salute

Non solo l’8 Marzo.

Un titolo provocatorio, scelto dall’UICI di Catanzaro con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro, per sottolineare come il tema della donna non debba essere solo il fulcro di una giornata, ma un argomento di approfondimento costante. A questo si aggiunge un aspetto spesso trascurato a favore di altre priorità: la prevenzione.

È noto, infatti, come le donne tendano spesso a mettere al primo posto le esigenze altrui, trascurando la propria salute. Questa abitudine, ormai radicata, non può e non deve diventare la norma. Per sensibilizzare su questo tema, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro, con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro, ha organizzato un’iniziativa dedicata alla prevenzione. A partire dall’11 marzo, dalle ore 15:00 alle 18:00, in collaborazione con l’azienda “Sento più di prima”, si terrà uno screening gratuito dell’udito presso la Sede Operativa Polivalente di Viale Vincenzo Gattoleo.

La salute è un pilastro fondamentale della vita, e affidarsi a professionisti è il modo migliore per individuare precocemente disturbi o patologie che, in assenza di controlli, potrebbero essere sottovalutati. Per questo, iniziative come gli screening gratuiti rappresentano un’opportunità da cogliere, senza esitazione.

La settimana proseguirà con una serie di eventi, tra cui l’aperitivo culturale di venerdì 14 marzo, un momento di condivisione arricchito da musica e poesie di artisti locali, seguito da un confronto su temi come la genitorialità, il lavoro e la gestione del tempo. Inoltre, sempre il 14 marzo, la dottoressa Floriana Ranieri e l’IAPB Comitato di Catanzaro offriranno uno screening gratuito della vista, dalle ore 15:00 alle 18:00, per tutte le donne che vorranno prenotarsi al numero 0961721427 o mail uiccz@uici.it validi sia per lo screening di giorno 11 che di giorno 14.

Queste iniziative rappresentano un passo concreto per promuovere il benessere femminile, ricordando che la salute e la consapevolezza di sé devono essere una priorità tutto l’anno, non solo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Perché prendersi cura di sé è il primo atto d’amore verso la propria vita.