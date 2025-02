“Storia Senza eroi” con Piero Marrazzo Giovedì 13 Febbraio 2025 alla Camera di Commercio di Catanzaro

Sì terrà giovedì 13 febbraio 2025 la presentazione del libro del giornalista ed ex Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, “Storia senza eroi”, nella sede della Camera di Commercio di Catanzaro, organizzata dall’Associazione Ande del capoluogo calabrese presieduta dall’Avvocato Roberta Porcelli. Previsto un interessante dialogo con l’autore insieme ai giornalisti Annarosa Macrì ed Ennio Curcio. “Storia senza eroi” racconta i giorni, le azioni, i ricordi di un uomo che ha vissuto una stagione fondamentale della politica italiana. L’associazione – ha dichiarato l’avvocato Roberta Porcelli, presidente di Ande Catanzaro – vuole fortemente questo incontro, innanzitutto perché è sempre importante ascoltare la voce di chi ha vissuto in prima persona una triste pagina di cronaca politica del nostro Paese; una vicenda privata diventata un “caso politico”; conoscere la sua verità, cercare di capire; e poi, perché la storia suscita riflessioni profonde su libertà, discriminazioni, diritti oltreché sul rapporto tra stampa, politica e giustizia. Il fondatore e presidente del Premio Mar Jonio, Luigi Stanizzi, ha più volte messo in rilievo il prezioso e costante lavoro culturale portato avanti dall’Ande, presieduta da Roberta Porcelli, pioniera nell’intercettare tematiche di grande attualità e complessità. All’evento, che in precedenza è stato rinviato, sono previsti gli interventi del presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, del sindaco Nicola Fiorita e, naturalmente, della presidente dell’Ande Roberta Porcelli.