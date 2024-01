Il prossimo 16 gennaio anche da Catanzaro una piazza virtuale sull’autonomia differenziata

“Martedì prossimo, 16 gennaio, il disegno di legge cosiddetto “Calderoli” approderà in Senato per l’avvio del relativo iter legislativo. In concomitanza con il passaggio parlamentare, i “Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, per l’unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti”, hanno indetto una manifestazione nazionale, nel corso della quale diverse piazze italiane saranno collegate in rete tramite un link, per esprimere il più netto dissenso a una proposta che, di fatto, se passasse determinerebbe la sostanziale spaccatura del Paese, con ricadute devastanti sulle aree più deboli a cominciare dal Mezzogiorno.

A Catanzaro, l’adesione all’iniziativa, si concretizzerà nella piazza virtuale coincidente con l’evento promosso dall’Anpi nella sala Concerti di Palazzo De Nobili alle 17:30 dal titolo “Antifascismo costituzionale. Autonomia differenziata – Premierato”, al quale è prevista la partecipazione del presidente dell’Anpi nazionale, Gianfranco Pagliarulo. Il nostro auspicio è che vi sia una partecipazione ampia da parte dei cittadini, affinché la nostra città possa dare un contributo significativo nel lanciare al Parlamento un messaggio preciso: l’autonomia differenziata sarebbe la pietra tombale sul futuro di un’Italia che, oggi, è ben al di là dal potersi definire unita sul piano dell’uguaglianza e della giustizia sociale e che per questo ambisce a essere diversa, migliore. Uno scenario che faremo di tutto per scongiurare perché è proprio un’Italia migliore quella che vogliamo costruire”.

Lo comunicano in una nota Gianmichele Bosco, Gregorio Buccolieri, Daniela Palaia e Danilo Sergi.