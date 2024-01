RaccontARTI, Capellupo: “A Catanzaro un grande successo di partecipazione per la creatività ed il talento artigiano dalla Calabria”

“Si è da poco conclusa la seconda edizione della rassegna “RaccontARTI”. Questo evento, organizzato a Catanzaro da Confartigianato Calabria, nell’edificio dell’Ex Stac e del Complesso monumentale del S. Giovanni e sostenuto dal Comune di Catanzaro in particolare dagli Assessori al ramo Donatella Monteverdi e Antonio Borelli , ha dimostrato come le arti ed i mestieri possano rappresentare un valore aggiunto per la nostra regione.

Il successo di “RaccontARTI” si deve alla grande qualità messa in campo da Confartigianato Imprese Calabria ed in particolare grazie alla passione ed all’intuito di Silvano Barbalace, segretario regionale di Confartigianato Imprese Calabria, e di Giuliana Furrer, maestra ceramista e direttore artistico della rassegna che ha coinvolto radunandole nel Capoluogo e promuovendole le migliori e più innovative esperienze regionali del settore in Calabria.

Di particolare rilevanza è stato, inoltre, il continuo tentativo, ben riuscito, di coinvolgere l’intera cittadinanza con una poliedricità di attività messe in campo, e l’attenzione riservata ai più piccoli che sono diventati protagonisti di momenti di formazione-gioco e produzioni artistiche sotto la guida di diversi maestri d’arte.

Il successo di “RaccontARTI” è un chiaro segnale della vivacità e capillarità del mondo artigiano calabrese che negli anni ha compiuto un investimento fondamentale in talento, creatività, innovazione e professionalità e che andrebbe sempre più accompagnato dalle istituzioni in questo percorso di crescita economica, imprenditoriale ed occupazionale”.

Lo afferma una nota del consigliere Comunale di Catanzaro, Vincenzo Capellupo.