Politeama di Catanzaro: domani 6 gennaio, lo speciale televisivo sul Premio Carlino d’Argento

Le storie dei calabresi d’eccezione, la musica, la moda e la solidarietà: tutto questo e altro è stato il Premio Carlino d’Argento che ha gremito il teatro Politeama nei giorni scorsi e che sarà al centro di uno speciale televisivo in onda su Telespazio Tv – canale 16 del digitale terrestre e in diretta streaming su www.telespaziotv.net – domani sabato 6 gennaio, alle 23, e in replica allo stesso orario martedì 9 gennaio.

La sesta edizione della manifestazione, ideata da Yves Catanzaro, grazie alla collaborazione con FITP Federazione italiana tradizioni popolari, ha visto nascere una nuova sinergia con Telethon per quello che è stato l’evento conclusivo della campagna natalizia in Calabria a sostegno della ricerca sulle malattie rare. Sarà l’occasione per ripercorrere i momenti della consegna dei premi, creati dal maestro Antonio Affidato, per la sezione Cultura ad Armando Vitale, per l’impegno nel sociale a Noemi Canino, per l’imprenditoria giovanile ad Antonio Mazza, per le Arti visive e discipline dello spettacolo a Gabriele Vagnato, e del premio speciale a Giovanni Scambia.

Il Carlino d’Argento è stata anche una suggestiva vetrina per i talenti artistici del territorio, con la band del Conservatorio Tchaikovsky e la Scuola di ballo del Teatro Politeama, e per la sfilata di moda della stilista calabrese Azzurra Di Lorenzo che con i suoi abiti ha inteso offrire il proprio contributo per la serata benefica.

L’evento – con la conduzione di Domenico Gareri – ha visto anche gli interventi istituzionali del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, dell’assessore alla Cultura Donatella Monteverdi, del Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Pietro Falbo, oltre che del direttore generale della Fondazione Politeama, Aldo Costa, e del segretario generale della FITP, Franco Megna