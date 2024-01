L’amministrazione di Lamezia Terme: “Un Capodanno di gusto grazie al calore dei cittadini e all’eccellenza delle Forze dell’Ordine”

In occasione della Vigilia dell’Epifania, l’Amministrazione Comunale desidera esprimere profonda gratitudine ai cittadini lametini per aver reso speciale la festa di Capodanno, trasformando la città in un luogo di festa generazionale.

Un encomio particolare viene indirizzato a tutte le forze dell’ordine, le quali, con maestria e pronta efficienza, hanno garantito la pubblica sicurezza durante tutto il periodo festivo. La sinergia e la prontezza di risposta del dirigente del commissariato di Polizia, dott. Antonio Turi, della Polizia Locale e dei Carabinieri hanno giocato un ruolo decisivo nell’assicurare un’elevata qualità di vita cittadina, contraddistinta da serenità e tranquillità.

È imperativo sottolineare l’indispensabile ruolo svolto da tutte le forze dell’ordine che, con dedizione e sacrificio, lavorano quotidianamente per preservare la nostra incolumità. In particolare, nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, la loro competenza e dedizione hanno consentito la creazione di un ambiente festoso e sicuro, conferendo a Lamezia Terme l’opportunità di accogliere il nuovo anno con gioia e solidarietà. Determinante è stata, inoltre, la grande sinergia e disponibilità dei membri della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, dirigenti e funzionari comunali.

Rivolgiamo il sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa straordinaria esperienza, consapevoli della singolare abnegazione e dell’elevato grado di professionalità impiegato per assicurare che la nostra comunità potesse vivere un autentico “Capodanno di gusto”, consapevoli del sacrificio e della dedizione profusi per garantire che la nostra città fosse davvero “in festa”. Il Capodanno a Lamezia Terme è stato un successo grazie a tutti voi!

Auguriamo a tutti i cittadini di Lamezia Terme una meravigliosa Epifania, colma di gioia, serenità e prosperità.