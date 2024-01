Il consigliere comunale di Petrizzi, Provenzale: “Ripercorro corposo elenco di opere realizzate dalle amministrazioni precedenti”

“Ripercorro, attraverso una puntuale cronistoria degli ultimi vent’anni, le tappe dell’impegno a favore della crescita della nostra collettività. Abbiamo messo in campo molti interventi e, nonostante il fermo causato dalla pandemia e il cambio di amministrazione decretato dalle elezioni, non posso che ritenermi comunque soddisfatto per i risultati raggiunti a beneficio di tutti”. Antonio Provenzale, consigliere comunale di minoranza di Petrizzi e segretario cittadino di Fratelli d’Italia, traccia un bilancio dell’attività amministrativa svolta in passato. E lo fa attraverso un corposo elenco di opere che hanno migliorato, nel tempo, il borgo di Petrizzi.

“Sono stati ripristinati – esordisce Provenzale – tutti i danni del tragico alluvione di settembre 2000, con la sistemazione di strade ed edifici danneggiati. Promossa la realizzazione del nuovo ponte a Brullì e la galleria paramassi a Tafani. Distribuzione del gas metano in tutto il paese e nella frazione Campo. Realizzazione della condotta idrica di 6 chilometri lungo la strada provinciale per Soverato, che ha consentito di eliminare le perdite e di razionalizzare l’uso dell’acqua. Promossa la realizzazione del depuratore e la realizzazione di un collettore di 5 chilometri da Petrizzi al depuratore (prima la fogna scaricava nel torrente Beltrame)”.

Ancora Provenzale: “Interventi nel centro storico, con le pavimentazioni in pietra di Corso Vittorio Emanuele e della piazza principale, arricchite con antichi portali ed elementi in ghisa. Acquisto e ristrutturazione del palazzo baronale nella piazza principale e suo utilizzo come Municipio e Ufficio postale, e realizzazione nell’area attigua di Villa Margherita di un anfiteatro. Nel 2021, acquisizione al patrimonio comunale di tutte le vecchie case fatiscenti lungo Via Mazzini, per essere rivendute a prezzo politico a privati che si impegnano a ristrutturarle. Acquisto e ristrutturazione di Palazzo Carnovale per un utilizzo turistico-ricettivo; promosso il restauro completo della Chiesa Matrice. Il Pnrr è stato da noi utilizzato per cercare di realizzare il recupero integrale di Via Mazzini e delle sue vecchie case già acquisite e l’ampliamento della pavimentazione in pietra che comprendeva anche Via IV Novembre a partire da Piazza Nappini già pavimentata e tutta, Via SS. Trinità e Via Marconi, Via Bovio e tutta Via Canistrà. Ristrutturata la Chiesa della Provvidenza e realizzata ex novo una Chiesetta nella frazione Campo e da ultimo promosso il restauro della Chiesa SS. Trinità”.

Provenzale parla poi della “efficace promozione turistica, economica e produttiva del nostro paese, attraverso la valorizzazione del Centro storico e la graduale trasformazione di una parte Petrizzi in un paese albergo in grado di attrarre turisti e risorse. La legge sul Bed and breakfast, approvata dalla nostra Regione e subito promossa dal Comune, ha consentito anche ai petrizzesi di creare posti letto da fittare anche nelle proprie residenze”. Ancora, sistemazione delle strade rurali, allo scopo di salvaguardare la nostra montagna dagli incendi e consentire un accesso diretto ai turisti avvicinando la montagna al mare. Abbiamo ottenuto cospicui finanziamenti per i lavori di consolidamento del centro abitato: un intervento da noi appaltato e in corso a valle di Via Mazzini per un importo di 1 milione di euro; un secondo intervento progettato e finanziato che riguarda Via Principe di Piemonte, lato est rispetto a Via Dante, per 1,5 milioni di euro; un terzo intervento progettato e finanziato che riguarda Via Principe di Piemonte, lato ovest rispetto a Via Dante, per 1, 5 milioni di euro; un quarto intervento progettato e finanziato che riguarda il fosso Commodari-Ndralò, a valle di località Tafani, per 1,5 milioni di euro”.

Quindi, il consigliere comunale si sofferma su edifici pubblici e infrastrutture: “Appaltati i lavori di ristrutturazione e adeguamento antisismico dell’edificio scolastico per 2.600.000 euro. Realizzato il Centro diurno per anziani nell’ex Scuola materna in Via SS. Trinità, finanziato dalla Regione e dal Gal. Finanziato il progetto di ristrutturazione e adeguamento antisismico della caserma dei carabinieri per 800.000 euro. Finanziato il progetto di efficientamento energetico e ristrutturazione del Municipio (Palazzo baronale) per 500.000 euro. Arredata la sala principale dell’Auditorium con 143 poltrone da teatro, tendaggi oscuranti e palcoscenico; per i 10 miniappartamenti all’interno dello stesso, è in corso la procedura di arredo”.

Ancora Provenzale: “Approvato un progetto (30 mila euro di finanziamento dal Gal) per la realizzazione, insieme al Comune di Montepaone, di un’area picnic attrezzata in località Serre San Martino. Primo lotto di un intervento più complesso che comprende anche un laghetto per la pesca, da inserire nel percorso Calabria Coast to Coast cui abbiamo aderito sin dall’inizio. Progetto approvato (50 mila euro di finanziamento dal Gal) per ristrutturare lo storico Mulino Aracri in località Pietrafarina, sulla sponda sinistra del Beltrame, anche questo da inserire nel percorso Calabria Coast to Coast. Palestra all’aperto, progetto approvato, con finanziamento previsto nell’ambito del Progetto di rigenerazione urbana, da realizzare nella zona adiacente al campetto di calcio, la sede Avis e l’Auditorium”.

Infine, spazio agli interventi di bonifica e arredo urbano. Spiega Provenzale: “Allargato, sistemato e pavimentato il tratto di strada che consente ora dalla Parrera di raggiungere Santa Caterina. Risolto il problema dell’abbattimento di quei locali fatiscenti in Via IV Novembre, realizzando del verde e un marciapiede che hanno portato sicurezza e decoro alla zona. Si è resa decorosa Via Roma promuovendo la ristrutturazione coatta di alcuni fabbricati fatiscenti e rifacendo parapetti, muretti, piazzuola fontana e recinzioni, nonché un marciapiede i cui lavori iniziati sono stati poi bloccati. Si è resa decorosa Via Marconi realizzando nuovi marciapiedi in cotto, ristrutturando l’ex scuola materna per utilizzarla come Centro diurno anziani e bitumando le parti sconnesse della stessa”.