La Grafichéditore di Lamezia Terme a Francoforte

La Grafichéditore di Lamezia Terme, una giovane e promettente casa editrice con sede nella città di Lamezia Terme in Calabria, è presente alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2023. L’evento di fama mondiale, che attrae editori, autori, agenti letterari e amanti dei libri da ogni angolo del globo, offre all’editore calabrese una piattaforma senza precedenti per condividere i suoi tesori letterari con il mondo.

La presenza di Antonio Perri, il Direttore della Grafichéditore, a questa prestigiosa fiera, è una pietra miliare nella storia della casa editrice e simboleggia il desiderio di allargare i propri orizzonti oltre i confini nazionali. Questo evento rappresenta una preziosa opportunità per far conoscere la ricchezza della sua produzione editoriale e la bellezza delle opere che produce, sottolineando la vitalità e l’importanza del settore editoriale calabrese.

Antonio Perri guida con passione la Grafichéditore, contribuendo a far emergere talenti della regione e non solo. La sua partecipazione a Francoforte è un segno tangibile della crescita e della maturità della casa editrice che dirige che ora è presente in una delle fiere del libro più importanti al mondo.

La Fiera Internazionale del Libro di Francoforte è un trampolino di lancio per fare il suo ingresso nel mercato internazionale, mettendo in evidenza la diversità e la qualità delle opere pubblicate. La casa editrice ha una gamma di autori di talento, coprendo una vasta gamma di generi letterari, dalla narrativa contemporanea alla saggistica, dalla poesia alla storia.

Questa partecipazione non solo rafforza il suo impegno nella promozione della cultura e delle voci emergenti, ma è anche un segnale di orgoglio per la Calabria