Marcellinara (Cz), Piraina e Vanni chiudono “A Palazzo con lo Scrittore”

Successo di critica e di pubblico anche per l’ultimo appuntamento della rassegna culturale «A Palazzo con lo Scrittore», ideata e diretta da Raffaele Gaetano. L’originale cartellone, che si è snodato lungo tre eventi con importanti esponenti della cultura italiana e internazionale, ha visto protagoniste altrettante dimore storiche calabresi che per l’occasione hanno aperto le porte al pubblico.

Protagonisti della serata, nel magnifico Palazzo Sanseverino di Marcellinara, Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale di Milano, e Maurizio Vanni, professore di Museologia all’Università di Pisa.

In dialogo con Raffaele Gaetano la Piaina e Vanni hanno analizzato nel dettaglio il presente e il futuro dei musei italiani offrendo suggestive chiavi di lettura. Molteplici e interessanti i riferimenti come solo grandi studiosi sanno offrire.

La secolare storia di Palazzo Sanseverino di Marcellinara, presso il quale soggiornò per un certo periodo anche San Francesco di Paola (di cui la famiglia conserva gelosamente un ritratto), si è così intrecciata per un giorno con un viaggio nel mondo dei musei in un cocktail veramente emozionante. Il numeroso pubblico presente nel salone di rappresentanza ha apprezzato l’incontro e alla fine il plauso è stato unanime.

Anche quest’ultimo appuntamento di «A Palazzo con lo Scrittore» ha regalato altri momenti preziosi come richiamare alla memoria la secolare storia del Palazzo, affidata all’architetto Giuliana De Fazio, e la visita degli ambienti interni.

La rassegna, che ha goduto del prestigioso patrocinio dell’Associazione Nazionale Dimore Storiche, si è resa possibile grazie al sostegno di aziende che credono fortemente in progetti culturali innovativi: Amaro Monteleone, Officina degli Infusi, Mercadò, Paradiso Group, Ottica Augello, Salumi del Castello.